İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Ay'a dönüş programı olan Artemis'in, ilk insanlı test uçuşu Artemis II görevindeki 4 astronot, bu sabah erken saatlerde Ay'ın çekim alanına girdi. Astronotlar, Ay'ın uzak tarafının üzerinden geçecek bir rota boyunca ilerleyerek, tarihte dünyadan en fazla uzaklaşan insanlar olacaklar.

ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden 1 Nisan'da fırlatılan Orion uzay aracı yolculuğunu sürdürüyor. Orion ile uzaya gönderilen 4 kişilik Artemis II görevi mürettebatı, Ay çevresinde yapacakları tarihi yolculuk öncesinde Ay'ın çekim alanına ulaştı.

TARİHTE DÜNYADAN EN FAZLA UZAKLAŞAN İNSANLAR

NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch ile Kanadalı astronot Jeremy Hansen, Artemis II görevi ile çizilen rotaları ile Ay'ın uzak tarafına dolandıklarında tarihte dünyadan en fazla uzaklaşan insanlar olarak tarihe geçecekler.

LIVE: Watch with us as the Artemis II astronauts make their closest approach to the Moon, traveling farther from Earth than ever before. https://t.co/Zpy7GdTqA8 — NASA (@NASA) April 6, 2026

Astronotlar, Ay'ın karanlık yüzeyinin yaklaşık 6 bin 400 kilometre üzerinden Ay'ı gözlemleyecek.

Bugün TSİ 17.50'de uçuşlarının altıncı gününe uyanan mürettebat, pazartesiyi salıya bağlayan gece TSİ 02.05 sıralarında dünyadan yaklaşık 252 bin 757 mil uzaklık ile görev çerçevesindeki maksimum uzaklığa ulaşacak. Bu, NASA'nın 1970'teki insanlı Ay görevi olarak planlanan fakat uçuştan iki gün sonra yaşanan arıza nedeniyle Ay'a iniş planı iptal edilen ve Ay etrafından tur atılarak Dünya'ya dönme planı uygulanan Apollo 13 görevi ile kırılan en uzak mesafe rekorunun yaklaşık 4 bin mil aşılması ile sonuçlanacak.

Ay'a iniş planlanmayan 10 günlük Artemis II görevinin en önemli aşamasını, Apollo 13 ile elde edilen mesafe rekorunun kırılması oluşturacak. Uçuş sırasında Ay'a yakın geçiş nedeniyle NASA'nın Deep Space Network sistemi engellenmesi ve mürettebatın kısa süreli bir iletişim kesikliği yaşaması bekleniyor.

ALTI SAATLİK AY GÖZLEMİ YAPILACAK

Yakın geçişin yaklaşık altı saat sürmesi ve bu sırada astronotların Orion'un penceresinden profesyonel kameralar kullanarak silüet halindeki Ay'ın detaylı fotoğraflarını çekmesi bekleniyor. Fotoğraflar, güneş ışığının Ay'ın kenarlarından süzülerek geçtiği ve bir Ay tutulmasını andıracak oldukları için nadir ve bilimsel açıdan değerli bir bakış açısını gösterecek.

Astronotlar ayrıca uzaydaki mesafeleri nedeniyle küçük görünecek Dünya gezegeninin Ay'ın diğer tarafından çekilmiş fotoğraflarını alma fırsatı yakalayacak.

NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'ndeki Bilim Değerlendirme Odası'nda bekleyen onlarca Ay bilimcisi de görev eğitimlerinin bir parçası olarak çeşitli Ay fenomenlerini incelemiş olan astronotların gerçek zamanlı olarak paylaştığı görüşlerini anlatırken not alacak.

2028'DE AY'A İNİŞ PLANLANIYOR

NASA, 10 günlük Artemis II görevi ile ilk insanlı provanın ardından 2028'de Artemis III görevi çerçevesinde insanların yeniden Ay'a indirilmesini planlıyor. Bu çerçevede Ay'da uzun vadeli insan varlığı için temel atılması ve Mars görevleri için hazırlık yapılması planlanıyor.

NASA'nın milyarlarca dolar bütçeli Artemis programı çerçevesinde ABD, daha önce Sovyetler ile gerçekleştirdiği uzay yarışını, bu defa 2030'a kadar Ay'da kalıcı varlık tesis etmek isteyen Çin ile gerçekleştiriyor.

NASA'nın Ay'a dönüş projesi olan Artemis programı çerçevesinde 2022'de Artemis I görevi ile mürettebatsız bir test uçuşu gerçekleştirilmişti. 25 günlük insansız uçuş, insanlı görevler için güvenlik testleri yapılmasına ve sonraki görevlerin önünün açılmasına fırsat sağlamıştı.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.