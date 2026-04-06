        Haberler Dünya Son dakika: İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor

        Son dakika: İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor

        İran, Pakistan'a ABD'nin teklifine verdikleri cevabı ilettiklerini duyurdu. İran ateşkes teklifini reddettiklerini, kalıcı bir anlaşma istediklerini bildiren 10 maddelik bir metni Pakistan'a iletti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2026 - 17:46 Güncelleme:
        İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor

        Iran resmi haber ajansı IRNA, İran'ın ateşkes teklifini reddettiğini ve kalıcı barış istediğini duyurdu.

        Aracı ülke Pakistan'a İran'ın yanıtının iletildiğini açıklayan IRNA, İran'ın karşı teklifinin 10 maddeden oluştuğunu, bu maddeler içinde çatışmaların bir an önce sona ermesinin, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için bir protokol imzalanmasının, İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasının ve savaş nedeniyle yıkım yaşayan İran'ın yeniden inşasının yer aldığı bildirildi.

        Ayrıntılar geliyor...

        Burası Haftasonu - 4 Nisan 2026 (İran 4 ABD Hava Aracını Düşürdü)

        İran 4 ABD hava aracını düşürdü. İran basını: pilotu bulana ödül var. NYT: 2 ABD uçağı düşürüldü. İsrail'den İran'a hava saldırıları. İran'dan Körfez ülkelerine misilleme. Tahran'ı Batıya bağlayan köprü vuruldu. Trump: Yok etmeye henüz başlamadık. Pezeşkiyan'dan Trump'a yanıt. Hizbullah'tan İsrail'e...
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Reuters: ABD ve İran ateşkes planladı
        Bugün Ne Oldu? 6 Nisan 2026'nın haberleri
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        120 kişi yaşıyor! Bu ada Türkiye'de tek
        İstanbul'da kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Yonca'nın katilinin soğukkanlılığı kan dondurdu!
        Penaltı kararı doğru mu?
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        Hayatımıza sonradan girdiler!
        "Lig yeniden başladı"
        'Tokyo' anne oldu
