Son dakika: İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor
İran, Pakistan'a ABD'nin teklifine verdikleri cevabı ilettiklerini duyurdu. İran ateşkes teklifini reddettiklerini, kalıcı bir anlaşma istediklerini bildiren 10 maddelik bir metni Pakistan'a iletti.
Giriş: 06.04.2026 - 17:46 Güncelleme:
Iran resmi haber ajansı IRNA, İran'ın ateşkes teklifini reddettiğini ve kalıcı barış istediğini duyurdu.
Aracı ülke Pakistan'a İran'ın yanıtının iletildiğini açıklayan IRNA, İran'ın karşı teklifinin 10 maddeden oluştuğunu, bu maddeler içinde çatışmaların bir an önce sona ermesinin, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş için bir protokol imzalanmasının, İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasının ve savaş nedeniyle yıkım yaşayan İran'ın yeniden inşasının yer aldığı bildirildi.
