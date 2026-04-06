'La Casa De Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero anne oldu
İspanyol soygun dizisi 'La Casa De Papel'de 'Tokyo' karakterine hayat vermesiyle büyük bir çıkış yakalayan oyuncu Ursula Corbero, ilk bebeğini dünyaya getirdiğini duyurdu
'La Casa De Papel' dizisindeki 'Tokyo' karakteriyle dünya çapında üne kavuşan İspanyol oyuncu Ursula Corbero, Arjantinli oyuncu Chino Darin ile olan 9 yıllık birlikteliğinden ilk bebeğini dünyaya getirdi.
35 yaşındaki oyuncu, bebeğiyle fotoğraflarını sosyal medyada paylaşırken, "Kalbime bu kadar çok sevgi sığdıramıyorum" notunu yazdı.
Bebeğiyle birlikte ve kendisinin lohusalık anlarına ait pozlarını sosyal medyada paylaşan Corbero, bebeğinin ne zaman dünyaya geldiğini, cinsiyetini ve adını açıklamadı.
Bebeğini, babası Chino Darin ile birlikte gösteren fotoğraflar da paylaşan Corbero, pek çok ünlü isim gibi bebeğinin yüzünü net bir şekilde göstermemeyi tercih etti.
Kısa sürede çok sayıda beğeni alan paylaşımında, Corbero'nun anneliğin doğal yönünü göstermesi, olumlu yorumların yağmasını sağladı.
Corbero, anne olacağı haberini eylül ayında paylaşmış, karnı burnunda fotoğrafına, "Yapay zeka değil" notunu düşerek bebek beklediğini duyurmuştu.
Alex Pina tarafından yaratılan bir İspanyol soygun dizisi ' La Casa De Papel' ile ülkemizde de çok sevilen Corbero, dizinin en dikkat çeken oyuncularından biriydi. Dizi, Profesör tarafından yönetilen, biri İspanya Kraliyet Darphanesi'ne, diğeri İspanya Bankası'na yapılan ve soygunculardan biri olan Tokyo'nun bakış açısından anlatılan, uzun süredir hazırlanmış iki soygunun izini sürüyordu.