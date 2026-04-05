Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump, İran'a anlaşma için tanıdığı süreyi 8 Nisan'a kadar uzattı | Dış Haberler

        Trump, İran'a anlaşma için tanıdığı süreyi 8 Nisan'a kadar uzattı

        ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 22:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump, İran'a verdiği süreyi uzattı

        ABD Bakanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, İran’a Hürmüz Boğazı’nı ticari gemilerin geçişine açması için tanıdığı süreyi yarından itibaren 8 Nisan'a kadar uzattığını duyurdu.

        Daha önce Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran’ı tehdit eden Trump, paylaşımında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer verdi.

        İran’a yönelik paylaşımlarında ifadelerini sertleştiren ABD Başkanı, süre uzatımıyla ilgili açıklamayı, İran’da düşen ABD uçağından sağ kurtulan ikinci pilotun da güvenli bir şekilde kurtarılmasının ardından yaptı.

        ABD Başkanı Trump, sabah erken saatlerde yaptığı sosyal medya paylaşımında, söz konusu askeri girişimi “ABD tarihindeki en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından biri” olarak nitelendirerek, ikinci pilotun da kurtarıldığını duyurmuştu.

        TRUMP'TAN İRAN'A KÜFÜRLÜ PAYLAŞIM

        ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait Social Truth platformundan İran'a küfürlü bir paylaşım yaptı.

        Trump'ın paylaşımı şöyle:

        "Salı günü İran’da hem Santral Günü hem de Köprü Günü olacak, ikisi bir arada. Bunun gibisi olmayacak!!! Açın şu lanet boğazı, sizi çılgınlar, yoksa cehennemi yaşayacaksınız – İZLEYİN GÖRÜN! Allah’a hamdolsun. Başkan DONALD J. TRUMP"

        Trump'tan İran'a küfürlü paylaşım: Hürmüz'ü artık açın
        Trump'tan İran'a küfürlü paylaşım: Hürmüz'ü artık açın Haberi Görüntüle

        SAVAŞ UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİ

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Nisan'da ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu.

        İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanıp esir alınmış olabileceğini kaydetmişti.

        ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

        New York Times gazetesinin haberinde, Hürmüz Boğazı yakınlarında F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı anda, ikinci bir ABD savaş uçağının daha düşürüldüğü kaydedilmişti. Haberde, uçağın pilotunun olaydan kurtulduğu aktarılmıştı.

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını açıklamıştı.

