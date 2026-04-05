        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak

        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilecik'te Ankara–İstanbul ve Konya-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hatlarındaki trenlerin seyir sürelerini düşürecek T26 Tüneli şantiyesinde incelemede bulundu

        Giriş: 05.04.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilecik’te Ankara –İstanbul ve Konya-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hatlarındaki trenlerin seyir sürelerini düşürecek T26 Tüneli şantiyesinde incelemede bulundu. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “Çalışma arkadaşlarımızdan projedeki son durumla ilgili detaylı bilgi aldık ve çalışmalarımızdaki ilerlemeyi bizzat değerlendirdik.” ifadesini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2002 yılından itibaren başlattıkları gelişim hamleleriyle demiryollarını devlet politikası olarak ele aldıklarını vurgulayan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “Son 24 yılda demiryolları alanında hayata geçirdiğimiz güçlü yatırımların sahadaki karşılığını da çok daha net görüyoruz. Demiryolu yolcu taşımacılığı, özellikle yüksek hızlı trenlerle birlikte ülkemizde adeta yeni bir döneme girdi. Yüksek hızlı trenler yalnızca şehirleri birbirine bağlamakla kalmadı; aynı zamanda vatandaşlarımızın ulaşım alışkanlıklarını da köklü biçimde değiştirdi. Sunduğu konfor, ekonomiklik, yüksek hız ve emniyet avantajları sayesinde özellikle tercih edilir bir ulaşım aracı haline geldi.”

        "110 MİLYON VATANDAŞIMIZ YOLCULUK ETTİ"

        Uraloğlu, bugün Ankara’dan Eskişehir’e, İstanbul’a ya da Sivas’a seyahat eden vatandaşların çok büyük bir bölümünün tercihini demiryolundan yana kullandığına dikkati çekti. Uraloğlu, “İlk olarak 2009’da Ankara–Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar yaklaşık 110 milyon vatandaşımız yolculuk etti.” açıklamasında bulundu.

        2025 yılının da demiryolu taşımacılığı açısından verimli ve başarılı bir yıl olduğunu söyleyen Uraloğlu, “Geçen yıl boyunca yüksek hızlı trenler, anahat trenleri, bölgesel trenler ve kent içi hatlarımızda yaklaşık 283 milyon yolcuya hizmet sunduk. Yaklaşık 12 milyon yolcu yüksek hızlı trenleri tercih etti ve en yoğun hattımız yaklaşık 6 milyon yolcu ile Ankara–İstanbul hattı oldu. Hizmete başladığından bu yana da Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattımızla 42 milyon 600 bin vatandaşımız seyahat etti.” bilgisini paylaştı.

        "48 SAATTE TÜM TÜRKİYE'Yİ GEZECEĞİZ"

        Uraloğlu ayrıca, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Halkalı – Kapıkule, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum, Karaman – Ulukışla gibi yeni hızlı tren hatlarının yapımlarına devam ettiklerini söyledi.

        2028 yılında demiryolu ağını 17 bin 287 kilometreye ulaştırmayı ve doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısını da 27’ye yükseltmeyi hedeflediklerini dile getiren Uraloğlu, “İnşallah, 2053 yılında da ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye’yi gezeceğiz.” dedi.

        İnceledikleri T26 Tüneli hakkında da açıklamada bulunan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

        “Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı’nın Bozüyük-Bilecik kesiminde yer alan 5 bin 587 metrelik T26 Tünelimiz, hattın en kritik noktalarından biridir. Çünkü, T26 Tüneli’nin tamamlanıp buranın hızlı tren hattına bağlanmasıyla; mevcutta kullanılan 9,1 kilometrelik konvansiyonel hat yerine 8 kilometrelik yüksek hızlı tren hattı kullanılmaya başlayacaktır. Böylece bu kesimde trenlerimiz saatte 55 km yerine 250 km hızla kesintisiz seyredebilecek, 20 dakikada geçilen bölüm 9 dakikaya inecek, tek hat nedeniyle oluşan tren buluşma gecikmeleri de tamamen ortadan kalkacaktır.”

        T26 TÜNELİ İÇİN HEDEF 2027

        Uraloğlu, çalışmalardaki son durumu da özetleyerek “Tünelin güvenlik tünelleri ve aç-kapa imalatları dahil geçen senenin sonu itibarıyla tamamlanmıştı. Yani tünellerimizin kazı çalışmaları, destekleme çalışmalarını bitirdik ve tünelleri bu anlamda açmış olduk. Üstyapı elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarımız ise hızla devam ediyor. Planlamalarımıza göre üstyapı imalatlarını 2026 yılı üçüncü çeyreğinde, elektrifikasyon ve sinyalizasyon imalatlarını da 2026'nın sonunda ve 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlamayı planlıyoruz. Tabii buranın tamamının hizmete alınmasını da bu tamamlamadan hemen aylar içerisinde, yani 2027'nin ortalarına gelmeden bu hattı T26 ve bağlantılarıyla beraber açmayı hedefledik.” dedi.

        Söz konusu güzergahın devamındaki Sapanca - Geyve arasındaki 12 kilometrelik güzergahta da altyapı, üstyapı ve elektromekanik yapım çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü kaydeden Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

        “O kesimdeki işin fiziksel ilerlemesi yüzde 65’ler seviyesindedir. Çalışmalarımıza da 2028 yılının inşallah ilk yarısında, eğer tünellerde bir aksama yaşamasak ilk çeyreğinde orayı da bitirerek hizmete açmayı planlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ‘Ana yurdumuzun demir ağlarla örülmesi’ vizyonuna sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yapımları devam eden ve hayata geçireceğimiz yeni projelerle ülkemizi daha hızlı, daha güvenli ve daha modern bir demiryolu ağıyla buluşturacağız. Hem T26 hem de Sapanca bölgesindeki yaptığımız çalışmaları bitirdiğimizde, Ankara-İstanbul arasındaki seyahat süremizi de yarım saat kısaltmış olacağız.”

        Sapanca-Doğançay Ripajı ile Bilecik T26 tüneli tamamlandığında Ankara-İstanbul arasında 4 saat 7 dakika süren seyahatin 3 saat 37 dakikaya düşmesi hedefleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eşi için araba süsledi, yazdığı şiirle aşkını haykırdı

         Düzce'de yaşayan 86 yaşındaki Adem Karagülle, 55 yıllık hayat arkadaşı Dilber Karagülle için unutulmaz bir yıl dönümü sürprizi hazırladı. Süslediği gelin arabası ile eşinin karşısına çıkan ve ona kendi yazdığı romantik aşk şiirini okuyan Karagülle, "Çocuk gibi heyecanlıyım, kendimi 25 yaşında hisse...
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Kimyager genç kadın ölmeden önce polisi aradı!
        Kimyager genç kadın ölmeden önce polisi aradı!
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Dehşet dolu kaza! Motosikletteki 2 kişi öldü!
        Dehşet dolu kaza! Motosikletteki 2 kişi öldü!
        Yağmurlar devam ediyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı!
        Yağmurlar devam ediyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı!
        ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok değer verilen 3 şey ne?
        ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok değer verilen 3 şey ne?
        Rusya 198 kişiyi tahliye etti
        Rusya 198 kişiyi tahliye etti
        Kimliği gizli kaldı
        Kimliği gizli kaldı
        Her 10 bebekten 8'i bu iki kıtada doğacak
        Her 10 bebekten 8'i bu iki kıtada doğacak
        Zirvede "Fırtına" çıktı!
        Zirvede "Fırtına" çıktı!
        Trabzonspor 882 günlük hasrete son verdi!
        Trabzonspor 882 günlük hasrete son verdi!
        Bozbey görevinden uzaklaştırıldı
        Bozbey görevinden uzaklaştırıldı
        Maç sonu saha karıştı, Abdülkerim kızardı!
        Maç sonu saha karıştı, Abdülkerim kızardı!
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar
        Futbolcu cinayetinde kritik detaylar
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        Çağrı Bey ilk sondajına başlıyor
        Çağrı Bey ilk sondajına başlıyor