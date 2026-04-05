        Haberler Yaşam ABD, İngiltere ve Almanya'da en çok değer verilen 3 şey ne? 'Hayatta sizin için en önemli üç şey nedir?' sorusuna ne yanıt verdiler?

        'Hayatta sizin için en önemli üç şey nedir?' sorusu, farklı coğrafyalarda çarpıcı yanıtlar buluyor. ABD, İngiltere ve Almanya'da gerçekleştirilen güncel bir araştırma, modern toplumların yaşamdaki önceliklerini gözler önüne serdi. Aile ve sağlık evrensel değerler olarak zirvedeki yerini korurken, ülkelerin kültürlerine göre şekillenen ilginç sonuçlar dikkat çekiyor. İşte araştırmadan yansıyan çarpıcı detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2026 - 08:00 Güncelleme:
        Ocak 2026 tarihinde yapılan geniş çaplı bir anket, gelişmiş ülkelerdeki insanların hayattan ne beklediğini ve nelere değer verdiğini ortaya koydu. İngilizler için iş ve yaşam dengesi ön plana çıkarken, Almanların güvenlik, Amerikalıların ise kişisel gelişim arayışında olduğu görüldü. Dünyanın değerler haritasını yeniden çizen bu araştırmaya dair tüm detayları sizin için derledik!

        AİLE HER YERDE BİRİNCİ SIRADA

        Statista tarafından her ülkeden bini aşkın yetişkinin katılımıyla gerçekleştirilen kapsamlı araştırma, ailenin sarsılmaz konumunu bir kez daha kanıtladı. Katılımcılara hayatlarında en çok değer verdikleri üç unsur sorulduğunda, İngiltere'de yüzde 51'lik kesim aileyi en üst sıraya taşıdı.

        Bu oran Almanya'da yüzde 43, ABD'de ise yüzde 42 olarak ölçüldü. Ortaya çıkan bu tablo, coğrafyalar ve kültürler değişse de aile bağlarının toplumların en temel direği olmaya devam ettiğini net bir şekilde gösteriyor.

        ALMANLAR İÇİN SAĞLIK VE GÜVENLİK VAZGEÇİLMEZ

        Araştırmanın Almanya ayağında sağlığa verilen önemin büyüklüğü dikkat çekiyor. Alman katılımcıların yüzde 49'u sağlığı en önemli değer olarak işaretlerken, bu oran üç ülke arasındaki en yüksek seviyeyi temsil ediyor.

        Listenin devamında ise Alman kültürünün istikrar arayışını yansıtan veriler göze çarpıyor. Ülkede güvenlik yüzde 30, özgürlük ve bağımsızlık ise yüzde 27 oranında tercih ediliyor. Almanların yüzde 26'sının arkadaşlıklara büyük değer vermesi de güçlü sosyal bağlara duyulan ihtiyacı simgeliyor.

        AMERİKALILAR PARA, GELİŞİM VE İNANÇ DİYOR

        Amerika Birleşik Devletleri verilerine bakıldığında ise Avrupa'dan oldukça farklı bir yapı ortaya çıkıyor. Amerikan rüyasının bir yansıması olarak "para kazanmak" yüzde 26 ile listenin üst sıralarında yer alıyor.

        ABD'yi diğer iki Avrupa ülkesinden ayıran en belirgin özellik ise kişisel gelişim ve inanç kavramlarına atfedilen önem. Amerikalıların yüzde 24'ü kişisel gelişimi, yüzde 21'i ise inanç ve maneviyatı temel öncelikleri arasında sayıyor. Bu kategoriler, İngiltere ve Almanya'nın listelerinde üst sıralarda kendine yer bulamıyor.

        İNGİLTERE'DE İŞ VE YAŞAM DENGESİ ÖN PLANDA

        İngiltere verilerinde, modern çalışma hayatının getirdiği zorluklara karşı bir farkındalık niteliğinde olan "iş-yaşam dengesi" öne çıkıyor.

        İngiliz katılımcıların yüzde 24'ü, kariyerleri ile özel hayatları arasında sağlıklı bir denge kurmayı en büyük önceliklerinden biri olarak görüyor. Aynı zamanda İngiltere, yüzde 51 ile aileye en çok önem veren ülke unvanını da elinde bulunduruyor.

