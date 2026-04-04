        Haberler Dünya ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı? | Dış Haberler

        ABD Savunma Bakanı Hegseth görevden alınacak mı?

        ABD yönetiminde son günlerde bazı üst düzey isimlerinin görevden alınmasının ardından gözler bu kez de Savunma Bakanı Hegseth'e çevrildi. ABD basınına konuşan kaynaklar, Hegseth'in görevden alınma konusunda "endişeli olduğunu" ve yerine en güçlü adayın Driscoll olduğunu bildiğini söyledi ve "Bu yüzden Hegseth, Driscoll'a yakın olduğunu düşündüğü herkesi hedef alıyor" yorumunu yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 13:32 Güncelleme:
        ABD basını, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, görevden alınması ve yerine Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll'un geçmesinden "endişeli olduğu" iddiasına yer verdi.

        New York Post gazetesine konuşan kaynaklar, Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George'un "derhal emekli olacağının" bildirilmesinin ardından Hegseth'e ilişkin iddialarda bulundu.

        Buna göre kaynaklar, Hegseth'in, Kara Kuvvetleri Sekreteri Driscoll ile anlaşmazlık yaşadığını, ancak Beyaz Saray tarafından kendisine Driscoll'u "şimdilik kovamayacağının" söylendiğini öne sürdü.

        Hegseth'in görevden alınma konusunda "endişeli olduğunu" ve yerine en güçlü adayın Driscoll olduğunu bildiğini söyleyen kaynaklar, "Bu yüzden Hegseth, Driscoll'a yakın olduğunu düşündüğü herkesi hedef alıyor." yorumunu yaptı.

        Habere göre, Driscoll'un ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile yakınlığı ve geçen sene adının kulislerde "Hegseth'in muhtemel halefi" olarak konuşulması da şüpheleri artırdı.

        Kaynaklar ayrıca, Hegseth'in Driscoll'u "kenara itmeye çalıştığını", ancak Vance'in kendisinin arkasında durduğunu öne sürdü.

        The Atlantic dergisine konuşan Beyaz Saray yetkilileri, Driscoll'un görevde kalıp kalmamasına ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü, bir Pentagon yetkilisi ise Driscoll'un yakın zamanda görevden ayrılmasının beklendiğini öne sürmüştü.

        KARA KUVVETLERİ KOMUTANI EMEKLİ OLACAK

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George'un "derhal emekli olacağını" bildirmişti.

        Pentagon'dan gelen resmi açıklamanın öncesinde ABD basını, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in George'dan "istifa ederek emekliye ayrılmasını istediği" yönünde iddialara yer vermişti.

        İsmini vermeyen kaynaklara göre Hegseth, bu göreve, Başkan Donald Trump'ın orduya ilişkin vizyonunu hayata geçirecek birini getirmek istediğini dile getirmişti.

