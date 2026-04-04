haftanın kitapları

ALICE FİKİRLER DİYARINDA

(Roger-Pol Droit)



Alice, annesi ona ilk cep telefonunu alırken söylediği gibi, artık çocuk değil. Dünyaya ve onun içinde kendi yerine dair kafasında dönüp duran sorular var: İnsan nasıl yaşamalı? Hangi değere göre? Hangi amaç uğruna? Keşke diyor, hayatın özü tek bir cümle olsa, onu bulsam ve asla unutmamak için üstümde saklasam. Derken yine bir tavşan deliğine düşüyor Alice, ama bu kez vardığı yer Fikirler Diyarı. İki eksantrik fare, bilge bir kanguru ve zekâ küpü bir perinin eşliğinde, zaman ve mekânı aşan bir yolculuğa çıkıyor. Atina Agorası’nda Sokrates’le sohbet ediyor, Platon’un mağarasına giriyor, Ganj Nehri’ni geçip Buda’yı dinliyor, Rousseau ile dans ediyor, Nietzsche ile Sils Maria sokaklarında dolaşıyor, Viyana’daki terapi odasında Freud’a meydan okuyor. Her bir tanışma onu dünyayı ve kendini anlamaya daha da yaklaştırıyor. Ve kimbilir, belki de o cümleyi bulmaya. Roger-Pol Droit, Domingo Yayınları'ndan çıkan, Alice Fikirler Diyarında’yla felsefe tarihini bir ders anlatısı olmaktan öteye götürüp, canlı, merak uyandırıcı bir romana dönüştürüyor.