        Hava Durumu SON DAKİKA: Meteoroloji saat verdi! 21 kent için "sarı" alarm, hava durumu İstanbul | Son dakika haberleri

        Meteoroloji saat verdi! 21 kent için "sarı" alarm! Tüm bölgeler yağışlı!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurt genelinde yağış bekleniyor. 21 kent içinse "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunuldu. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde hava durumu...

        Giriş: 04.04.2026 - 07:12
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Bartın ve Kastamonu kıyıları ile Ş.Urfa ve Mardin dışında kalan yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        YAĞIŞLAR YAĞMUR ŞEKLİNDE OLACAK

        Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

        AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ

        Yağışların; Kıyı Ege, Edirne, Çanakkale, Kahramanmaraş, Osmaniye, Siirt, Bitlis ve Ağrı çevreleri ile İskenderun Körfezi'nde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

        REKLAM

        21 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

        Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilerek yağış ve fırtına uyarısında bulunulan illerimiz ise şöyle: "Adana, Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Konya, K.Maraş, Mardin, Muğla, Niğde, Siirt, Şanlıurfa, Van, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye."

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

        ANKARA: 15, Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 17, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı. Yağmur öğle saatlerine kadar sürüyor

        İZMİR: 16, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Öğle saatlerinden itibaren şiddetli sağanak bekleniyor

        REKLAM

        KOCAELİ: 17, Çok bulutlu ve sabah saatlerinden itibaren yağışlı

        BURSA: 18, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren gün boyu aralıklı sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE: 15, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        EDİRNE: 16, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        A.KARAHİSAR: 13, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 16, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA: 13, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        ADANA: 20, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 18, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        REKLAM

        ISPARTA: 14, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        MERSİN: 19, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 15, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

        KONYA: 14, Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        NEVŞEHİR: 14, Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        BOLU: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP: 17, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 15, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        REKLAM

        AMASYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON: 16, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        ARTVİN: 13, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        ERZURUM: 8, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

        KARS: 9, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu

        MALATYA: 17, Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN: 9, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

        DİYARBAKIR: 17, Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        GAZİANTEP: 16, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

        SİİRT: 14, Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağış tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        ŞANLIURFA: 19, Çok bulutlu

