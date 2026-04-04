Meteoroloji saat verdi! 21 kent için "sarı" alarm! Tüm bölgeler yağışlı!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurt genelinde yağış bekleniyor. 21 kent içinse "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunuldu. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Bartın ve Kastamonu kıyıları ile Ş.Urfa ve Mardin dışında kalan yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
YAĞIŞLAR YAĞMUR ŞEKLİNDE OLACAK
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ
Yağışların; Kıyı Ege, Edirne, Çanakkale, Kahramanmaraş, Osmaniye, Siirt, Bitlis ve Ağrı çevreleri ile İskenderun Körfezi'nde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.
21 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ
Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilerek yağış ve fırtına uyarısında bulunulan illerimiz ise şöyle: "Adana, Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Konya, K.Maraş, Mardin, Muğla, Niğde, Siirt, Şanlıurfa, Van, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye."
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 15, Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL: 17, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı. Yağmur öğle saatlerine kadar sürüyor
İZMİR: 16, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Öğle saatlerinden itibaren şiddetli sağanak bekleniyor
KOCAELİ: 17, Çok bulutlu ve sabah saatlerinden itibaren yağışlı
BURSA: 18, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren gün boyu aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE: 15, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
EDİRNE: 16, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
A.KARAHİSAR: 13, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ: 16, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA: 13, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
ADANA: 20, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 18, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA: 14, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN: 19, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 15, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KONYA: 14, Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR: 14, Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP: 17, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 15, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
AMASYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 16, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ARTVİN: 13, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM: 8, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
KARS: 9, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu
MALATYA: 17, Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN: 9, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DİYARBAKIR: 17, Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP: 16, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT: 14, Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağış tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor
ŞANLIURFA: 19, Çok bulutlu