Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Bartın ve Kastamonu kıyıları ile Ş.Urfa ve Mardin dışında kalan yerlerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR YAĞMUR ŞEKLİNDE OLACAK

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Yağışların; Kıyı Ege, Edirne, Çanakkale, Kahramanmaraş, Osmaniye, Siirt, Bitlis ve Ağrı çevreleri ile İskenderun Körfezi'nde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

REKLAM

21 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilerek yağış ve fırtına uyarısında bulunulan illerimiz ise şöyle: "Adana, Adıyaman, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Konya, K.Maraş, Mardin, Muğla, Niğde, Siirt, Şanlıurfa, Van, Karaman, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye."

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 15, Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL: 17, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı. Yağmur öğle saatlerine kadar sürüyor

İZMİR: 16, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Öğle saatlerinden itibaren şiddetli sağanak bekleniyor

REKLAM

KOCAELİ: 17, Çok bulutlu ve sabah saatlerinden itibaren yağışlı

BURSA: 18, Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren gün boyu aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE: 15, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

EDİRNE: 16, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

A.KARAHİSAR: 13, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ: 16, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA: 13, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

ADANA: 20, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 18, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

REKLAM

ISPARTA: 14, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN: 19, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 15, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KONYA: 14, Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR: 14, Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP: 17, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 15, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

REKLAM

AMASYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON: 16, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ARTVİN: 13, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM: 8, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KARS: 9, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu

MALATYA: 17, Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN: 9, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DİYARBAKIR: 17, Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP: 16, Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT: 14, Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağış tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

ŞANLIURFA: 19, Çok bulutlu