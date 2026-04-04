Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray'dan Xavi Simons bombası!

        Galatasaray'dan Xavi Simons bombası!

        Trendol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların önümüzdeki sezon için Tottenham forması giyen Xavi Simons'u listesine eklediği ve kısa süre içerisinde temaslara başlayacağı öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2026 - 00:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Şampiyonluk için kıyasıya yarış veren Galatasaray, bir yandan gelecek sezonun transfer planlamalarını sürdürüyor.

        2

        Sarı-kırmızılıların transferde rotasını İngiltere'ye çevirdiği ve Tottenham'ın yıldız ismi için çalışmalara başladığı kaydedildi.

        3

        Yaz transfer döneminde Şampiyonlar Ligi klasında bir 10 numara isteyen Cimbom'un, rotayı Ada'ya kırdığı belirtildi.

        4

        XAVI SIMONS BOMBASI!

        Transfer Feed'in haberine göre; Galatasaray, geçtiğimiz sezon Tottenham'a imza atan ve burada mutsuz olan Xavi Simons'u transfer listesine ekledi.

        5

        Galatasaray'ın kısa zaman içerisinde Hollandalı yıldızla ilk teması kuracağı iddia edildi.

        6

        Hollandalı on numara; Premier Lig'de küme düşme riskiyle karşı karşıya olan Tottenham'ın, küme düşmesi halinde ayrılması en muhtemel adaylar arasında gösteriliyor.

        7

        TRANSFERDE 2 RAKİP BİRDEN

        Xavi Simons'la Premier Lig ekibi Chelsea ve La Liga devi Barcelona'nın da ilgilendiği haberin detaylarında yer aldı.

        8

        Sezon başında 65 milyon Euro'ya transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, Tottenham'da 38 maçta 2 bin 411 dakika süre aldı ve 4 gol - 5 asistlik performans sergiledi.

        9

        Güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olarak gösterilen Xavi Simons'un 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        10
        11
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Güvenli Liman Türkiye" paylaşımları
        "Güvenli Liman Türkiye" paylaşımları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü
        ABD basını: İran, ABD savaş uçağını düşürdü
        ABD basını: İran, ABD savaş uçağını düşürdü
        NYT: Rusya, Çin ve Fransa karşı çıktı
        NYT: Rusya, Çin ve Fransa karşı çıktı
        Savunma için 1.5 trilyon dolar talep etti
        Savunma için 1.5 trilyon dolar talep etti
        Kentsel dönüşümde yeni destek paketi açıklandı
        Kentsel dönüşümde yeni destek paketi açıklandı
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta finalde!
        Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta finalde!
        Dünya'nın yeni görüntülerini çektiler
        Dünya'nın yeni görüntülerini çektiler
        İşte dünyanın en değerli futbolcuları!
        İşte dünyanın en değerli futbolcuları!
        Galatasaray'da sakatlıklar can sıkıyor!
        Galatasaray'da sakatlıklar can sıkıyor!
        Bahar Taş'ın otopsi sonucu açıklandı! Bir kişi gözaltına alındı
        Bahar Taş'ın otopsi sonucu açıklandı! Bir kişi gözaltına alındı
        Google’a rekabet soruşturması
        Google’a rekabet soruşturması
        Trump kimleri görevden aldı?
        Trump kimleri görevden aldı?
        APP plakalarda denetim başladı
        APP plakalarda denetim başladı
        "Kurumuş bir erik gibi görünüyor"
        "Kurumuş bir erik gibi görünüyor"
        İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki yolu!
        İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki yolu!
        "Tetik işleriniz yapılır, mekan kurşunlanır!" İlan da fiyat da verdiler!
        "Tetik işleriniz yapılır, mekan kurşunlanır!" İlan da fiyat da verdiler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası