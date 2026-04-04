Galatasaray'dan Xavi Simons bombası!
Trendol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların önümüzdeki sezon için Tottenham forması giyen Xavi Simons'u listesine eklediği ve kısa süre içerisinde temaslara başlayacağı öne sürüldü.
Şampiyonluk için kıyasıya yarış veren Galatasaray, bir yandan gelecek sezonun transfer planlamalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılıların transferde rotasını İngiltere'ye çevirdiği ve Tottenham'ın yıldız ismi için çalışmalara başladığı kaydedildi.
Yaz transfer döneminde Şampiyonlar Ligi klasında bir 10 numara isteyen Cimbom'un, rotayı Ada'ya kırdığı belirtildi.
Transfer Feed'in haberine göre; Galatasaray, geçtiğimiz sezon Tottenham'a imza atan ve burada mutsuz olan Xavi Simons'u transfer listesine ekledi.
Galatasaray'ın kısa zaman içerisinde Hollandalı yıldızla ilk teması kuracağı iddia edildi.
Hollandalı on numara; Premier Lig'de küme düşme riskiyle karşı karşıya olan Tottenham'ın, küme düşmesi halinde ayrılması en muhtemel adaylar arasında gösteriliyor.
TRANSFERDE 2 RAKİP BİRDEN
Xavi Simons'la Premier Lig ekibi Chelsea ve La Liga devi Barcelona'nın da ilgilendiği haberin detaylarında yer aldı.
Sezon başında 65 milyon Euro'ya transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, Tottenham'da 38 maçta 2 bin 411 dakika süre aldı ve 4 gol - 5 asistlik performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olarak gösterilen Xavi Simons'un 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.