Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tetik işleriniz yapılır, mekan kurşunlanır! İlan da fiyat da verdiler | Son dakika haberleri

        "Tetik işleriniz yapılır, mekan kurşunlanır!" İlan da fiyat da verdiler!

        İstanbul'da, yeni nesil çetelere adam bulmaya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar güvenlik güçlerini harekete geçirdi. "Tetik işleriniz yapılır, bel altı bel üstü mekan kurşunlanır" diye sosyal medyada verilen ilanları takibe alan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla 35 kişi gözaltına alındı. İlanda, kadın ve çocuğa mermi sıkılmayacağı da belirtildi

        Giriş: 03.04.2026 - 13:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalarda, Telegram isimli sosyal medya uygulaması üzerinden suç içerikli paylaşımlar yapan hesaplar mercek altına alındı.

        SOSYAL MEDYADA İLAN YAYINLIYORLAR

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, şüphelilerin sosyal medya hesaplarında; “Tetik işleriniz yapılır, infaz, bel altı bel üstü, mekan kurşunlanır, haraç kesme, İstanbul içi mekan yaralama, tetik düşürülür” biçiminde açıkça suç çağrısı içeren ilanlar verdikleri tespit edildi.

        44 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

        Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da 8’i suça sürüklenen çocuk, 15’i yetişkin olmak üzere 23 şüpheli; İstanbul dışındaki illerde ise 6’sı suça sürüklenen çocuk, 15’i yetişkin olmak üzere 21 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

        Toplam 44 kişi hakkında, kamu düzeni ve huzurunu bozmayı amaçlayan suç teşkil eden faaliyetler nedeniyle gözaltı talimatı verildi.

        16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bursa, İzmir, Adana, Konya, Kocaeli, Tekirdağ, Mersin, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ankara, Manisa, Mardin, Antalya ve İstanbul olmak üzere toplam 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        FİYAT LİSTESİ PAYLAŞTILAR

        Şüphelilerin sosyal medya paylaşımlarında yer alan ifadeler ise dehşete düşürdü. İlanlarda; “İstanbul’daki işçiniz geldi. Mekana atma 100 bin., yaralama 175 bin., önden ödeme alınır. Boş yere mesaj atmayın, kesin olup öyle yazın. Her iş yapılır, fiyatlarımız uygundur” şeklinde ifadeler kullanıldığı tespit edildi.

        İlanda, "Kadına ve çocuğa mermi atmıyoruz" ifadesi de dikkat çekti.

        YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNE DARBE

        Yetkililer, sosyal medya üzerinden örgütlenen ve suç faaliyetlerini açıkça pazarlayan yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonların artarak devam edeceğini belirtti. Soruşturmanın genişletilerek sürdüğü öğrenildi.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
