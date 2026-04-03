"Tetik işleriniz yapılır, mekan kurşunlanır!" İlan da fiyat da verdiler!

İstanbul'da, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalarda, Telegram isimli sosyal medya uygulaması üzerinden suç içerikli paylaşımlar yapan hesaplar mercek altına alındı.

SOSYAL MEDYADA İLAN YAYINLIYORLAR

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, şüphelilerin sosyal medya hesaplarında; “Tetik işleriniz yapılır, infaz, bel altı bel üstü, mekan kurşunlanır, haraç kesme, İstanbul içi mekan yaralama, tetik düşürülür” biçiminde açıkça suç çağrısı içeren ilanlar verdikleri tespit edildi.

44 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da 8’i suça sürüklenen çocuk, 15’i yetişkin olmak üzere 23 şüpheli; İstanbul dışındaki illerde ise 6’sı suça sürüklenen çocuk, 15’i yetişkin olmak üzere 21 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

REKLAM

Toplam 44 kişi hakkında, kamu düzeni ve huzurunu bozmayı amaçlayan suç teşkil eden faaliyetler nedeniyle gözaltı talimatı verildi.

16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bursa, İzmir, Adana, Konya, Kocaeli, Tekirdağ, Mersin, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ankara, Manisa, Mardin, Antalya ve İstanbul olmak üzere toplam 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

FİYAT LİSTESİ PAYLAŞTILAR

Şüphelilerin sosyal medya paylaşımlarında yer alan ifadeler ise dehşete düşürdü. İlanlarda; “İstanbul’daki işçiniz geldi. Mekana atma 100 bin., yaralama 175 bin., önden ödeme alınır. Boş yere mesaj atmayın, kesin olup öyle yazın. Her iş yapılır, fiyatlarımız uygundur” şeklinde ifadeler kullanıldığı tespit edildi.

İlanda, "Kadına ve çocuğa mermi atmıyoruz" ifadesi de dikkat çekti.

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNE DARBE

Yetkililer, sosyal medya üzerinden örgütlenen ve suç faaliyetlerini açıkça pazarlayan yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonların artarak devam edeceğini belirtti. Soruşturmanın genişletilerek sürdüğü öğrenildi.