        Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika: ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler! | Dış Haberler

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!

        ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Tarafların saldırıları 36 gündür sürüyor. Anbean tüm gelişmeler Habertürk'te...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.04.2026 - 07:33 Güncelleme:
        İRAN'DA, ABD-İSRAİL SALDIRILARINDA 24 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

        ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında bugüne dek 24 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği bildirildi. Mehr Haber Ajansı'na göre, İran Ulusal Acil Servis Kurumu Başkanı Cafer Miadfer konuya ilişkin bilgi verdi. Miadfer, 24 sağlık çalışanının ABD-İsrail saldırılarında yaralılara hizmet sunarken öldüğünü söyledi. Bu kişilerden 3’ünün 115 Acil Servis personeli olduğunu belirten Miadfer, diğerlerinin ise çeşitli bölümlerde çalışan doktor, hemşire ve teknisyenlerden oluştuğunu kaydetti.

        B1 KÖPRÜSÜ SALDIRISINDA ÖLÜ SAYISI 13'E YÜKSELDİ

        ABD-İsrail'in İran'ın Elburz eyaletine bağlı Kerec kentindeki B1 Köprüsü’ne saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı. İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Elburz Şehitler ve Gaziler Vakfı Genel Müdürü Emir Hüseyin Danışkuhen konuya ilişkin bilgi verdi. Danışkuhen, "Elburz eyaletindeki B1 Köprüsü'ne yönelik ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi." dedi. Elburz Valiliğince 2 Nisan'da yapılan açıklamaya göre, ABD-İsrail'in B1 Köprüsü’ne düzenlediği saldırılarda 8 kişi ölmüş, 95 kişi yaralanmıştı.

        İSRAİL'DEN BEYRUT'A HAVA SALDIRISI

        İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

        İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'ta "Hizbullah'ın altyapısının hedef alındığı" savunularak, hava saldırısı düzenlendiği duyuruldu.

        Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine defalarca hava saldırısı düzenlediği, saldırılar sebebiyle Beyrut'ta şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

        TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ: 1 ÖLÜ

        ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. ​​​​​​

        Mehr Haber Ajansı, Tahran'ın kuzeyinde gece saatinde patlama meydana geldiğini duyurdu. Söz konusu ABD-İsrail saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen haberde, patlamanın meydana geldiği mahallede sivil araç ve evlerdeki hasarın görüntüleri de paylaşıldı.

        LÜBNAN'DA 3'Ü SAĞLIK PERSONELİ 11 KİŞİ YARALANDI

        Lübnan'da, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur şehrine düzenlediği hava saldırısında 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kentin güneyinde yer alan Huş bölgesine yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, "Sur şehrinin El-Huş bölgesine yönelik düzenlenen hava saldırısı sonucunda, aralarında Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne bağlı 3 ilk yardım görevlisinin de bulunduğu 11 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.

        İSRAİL'DE İRAN'IN VURDUĞU FABRİKADA YANGIN

        İran'dan yapılan füze saldırısının ardından İsrail'in güneyindeki Necef Çölü bölgesinde bulunan bir sanayi bölgesinde yangın çıktı.

        Kanal 12 televizyonunun haberinde, İran'ın İsrail’in güneyini hedef alan ilk füze saldırısı nedeniyle Berşeva ve Arad kentleri ile Necef Çölü bölgesinde sirenlerin çaldığını aktarıldı.

        Haberde, İran'ın misillemesinin ardından Necef Çölü bölgesindeki sanayi alanında bulunan bir fabrikada yangın çıktığı belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sanayi bölgesindeki fabrikada bir yangın çıktığı ve bölgeden dumanların yükseldiği dikkati çekti.

        İSRAİL'İN KUZEYİNDE SİRENLER ÇALDI

        Lübnan'daki Hizbullah'ın roket saldırıları nedeniyle Hayfa kenti dahil, İsrail’in kuzeyindeki bölgelerde sirenler çaldı.

        Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyindeki Nehariye yerleşimine 5 roket attığı belirtildi.

        Haberde, Nehariye yerleşimine atılan roketlerin çoğunun önlendiği, geri kalanların açık alanlara isabet ettiği bildirildi.

        BAHREYN'DEN AÇIKLAMA

        Bahreyn İçişleri Bakanlığı: İran'ın düzenlediği İHA saldırısında 4 kişi hafif yaralandı, birkaç ev hasar gördü

        TRUMP'TAN AÇIKLAMA

        ABD Başkanı Donald Trump, NBC News'e yaptığı açıklamada, ABD'ye ait savaş uçağının düşürülmesinin İran ile müzakereleri etkilemeyeceğini ifade etti.

        Trump, savaşta olduklarını ve böyle durumların yaşanabileceğini işaret etti.

        ABD Başkanı, The Independent'a yaptığı açıklamada ise, kayıp mürettebatın zarar görmesi durumunda ABD'nin ne yapacağı konusunda bir şey söylemek için henüz hazır olmadığını belirtti.

        "İRAN ATEŞKESİ REDDETTİ"

        İran merkezli Fars haber ajansı, Tahran'ın ABD tarafından teklif edilen 48 saatlik ateşkesi reddettiğini bildirdi

        BAE'YE SALDIRI

        Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Habşan gaz tesislerine düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, çıkan yangınlar nedeniyle tesislerde ciddi hasar oluştu

        İSRAİL'İN KUZEYİNDE SİRENLER ÇALDI

        İran ve Hizbullah'ın ardı ardına düzenlediği misillemeler nedeniyle başta Hayfa kenti olmak üzere İsrail’in kuzeyinde sirenler çaldı.

        İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, İran’ın bir saatten kısa süre içinde İsrail’in kuzeyini 3 kez füze saldırılarıyla hedef aldığını bildirdi.

        Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise Hayfa kenti başta olmak üzere İsrail’in kuzeyindeki Celile, Vadi Ara, Menaşe bölgeleri ve işgal altındaki Golan Tepelerinde sirenlerin çaldığı bildirildi.

        Haberde, İran ve Hizbullah’tan yapılan misillemelerin İsrail’in kuzeyinde geniş bir bölgede sık aralıklarla sirenlerin çalmasına neden olduğunun altı çizildi.

        İsrail'in kuzeyindeki Nehariye kentindeki bir otoparka Hizbullah roketinin isabet ettiğini aktaran haberde, Geşer Haziv, Kiryat Bialik ve Yaara yerleşimlerinde de bazı yapılarda hasar oluştuğu kaydedildi.

        BEYRUT'A SALDIRI

        İsrail ordusu Lübnan başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesini hava saldırılarıyla hedef aldı.

        İRAN: TRUMP'IN DEDİKLERİ SAVAŞ SUÇU

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ı taş devrine göndereceğiz" şeklindeki tehditlerinin "kapsamlı bir savaş suçu" anlamına geldiğini söyledi.

        Pezeşkiyan, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın altyapısını hedef alarak "taş devrine göndereceğiz" şeklindeki tehditlerine yanıt verdi.

        "Bütün bir ulusu Taş Devri'ne geri göndermekle tehdit etmek, büyük bir savaş suçundan başka bir anlama gelir mi?" diye soran Pezeşkiyan, "Bu soruyu hukukçu olan Finli mevkidaşıma (Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb) sordum. Tarih, suçlular karşısında sessiz kalmanın bedelini ağır ödeyenlerle doludur." ifadelerini kullandı.

        BAE: İRAN 18 BALİSTİK FÜZE İLE SALDIRI DÜZENLEDİ

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hava savunma sistemlerinin gün içerisinde İran'dan atılan 18 balistik, 4 seyir füzesi ile 47 insansız hava aracına (İHA) müdahale ettiğini açıkladı.

        BAE Savunma Bakanlığı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saldırılara ilişkin bilgi verdi.

        Açıklamada, bugün İran'dan atılan 18 balistik, 4 seyir füzesi ile 47 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

        İRAN HAYFA'YI VURDU

        İran'ın İsrail'in Hayfa kentine gerçekleştirdiği füze saldırısı sonucu yangın çıkarken, 1 kişi yaralandı.

        İSRAİLLİ İHA ŞİRKETİ HASAR ALDI

        İsrail'de insansız hava aracı (İHA) üreten bir şirket, İran’ın misillemeleri sonucu başkent Tel Aviv yakınlarındaki İHA üretim tesisinde ciddi hasar oluştuğunu bildirdi.

        Haaretz gazetesindeki habere göre, güvenlik sektöründe faaliyet yürüten Veloryx’ten yapılan açıklamada, İran’ın misillemeleri sonucu Tel Aviv yakınlarındaki Petah Tikva kentinde bulunan ve şirket bünyesinde faaliyet gösteren Aero Sol’ün İHA üretim tesisinin ciddi hasar aldığı belirtildi.

        BİRLEŞİK KRALLIK KUVEYT'E HAVA SAVUNMA SİSTEMİ KONUŞLANDIRACAK

        Birleşik Krallık, Körfez'deki İngiliz ve Kuveyt çıkarlarını korumak amacıyla Rapid Sentry hava savunma sisteminin Kuveyt'e konuşlandırılacağını duyurdu

        BAE'DE DOĞALGAZ TESİSİNE SALDIRI

        Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki Habşan Doğalgaz Tesisleri'nde düzenlenen saldırı sonrası yangın çıkması nedeniyle tesisteki faaliyetler geçici olarak askıya alındı.

        Abu Dabi hükümetinin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, doğalgaz tesisini hedef alan saldırıya BAE hava savunma sistemlerince müdahale edildi.

        Müdahalenin ardından düşen şarapneller nedeniyle Habşan Doğalgaz Tesisleri'nde yangın çıkması sonucu tesisteki faaliyetler geçici olarak askıya alındı.

        İRAN: ABD'NİN KARA SALDIRISINA HAZIRIZ

        İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin kara saldırısı tehditlerine ilişkin "Amerika'nın kara saldırısının başlamasını bekliyoruz çünkü onlara dünyanın en zayıf ülkesini dahi asla işgal etmeyi düşünemeyecekleri bir ders vereceğiz. Silahlı kuvvetlerimiz buna hazır." dedi.

        Devlet televizyonunda katıldığı programda konuşan Şikarçi, ABD-İsrail'in ülkesine saldırılarıyla başlayan savaşa dair gelişmeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerini değerlendirdi. ABD'nin İran'a karşı yanlış hesaplamalar yaptığını söyleyen Şikarçi, şöyle devam etti: "Trump, İran'la savaşa yanlış tahminler ve hesaplamalarla girdi ve hiçbir gerekçe olmadan İran halkına karşı saldırganlığa başladı. Halkımıza verdikleri zarara karşılık veriyoruz, savaş kışkırtıcılığı yapmıyoruz. Minab'da genç kız ve erkek çocukların bulunduğu bir okula Tomahawk füzelerini attılar ve 160'tan fazla çocuğu kana buladılar. Bu, Amerika gibi bir ülkenin ve Trump gibi bir Başkan'ın çaresizliğini ortaya koyuyor. Devrim Rehberini (Ayetullah Ali Hamaney) öldürürlerse ülkenin kısa sürede lidersiz kalacağını sandılar. Bunların İran'ın yapısı hakkında hiçbir bilgileri yok ve cehalet içindeler."

        KUVEYT: İRAN ENERJİ VE SU TESİSLERİMİZİ VURDU

        İRAN KIZILAYI'NA AİT TESİSE SALDIRI

        ABD ve İsrail'in, İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde İran Kızılayı'na ait yardımların depolandığı tesise saldırı düzenlediği bildirildi.

        Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, sabah saatlerinde Buşehr eyaletine bağlı Çogadek bölgesindeki Kızılay tesisine ABD-İsrail tarafından hava saldırısı gerçekleştirildi.

        Saldırıda 2 tekerlekli yardım konteyneri, 2 otobüs ve 2 yardım aracının imha edildiği belirtildi. Can kaybı ve yaralı bilgisi verilmedi.

        İRAN: BAE'DE AMERİKALI SAVAŞ PİLOTLARININ TOPLANDIĞI NOKTA VURULDU

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Amerikalı uçuş mühendisleri ve savaş pilotlarının toplandığı "gizli bir noktanın" balistik füzelerle vurulduğunu iddia etti.

        Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki üslerinden birinin dışında, Amerikalı uçuş mühendisleri ve savaş pilotları için gizli bir buluşma yeri balistik füzelerle tam isabetle vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, "sahadan alınan bilgilerin ve gözlemlenen yoğun ambulans trafiğinin, saldırı sonucunda çok sayıda ölü ve yaralı olduğuna işaret ettiği" ifade edildi.

        ABD VE İSRAİL İRAN'DAKİ KÖPRÜYÜ BİR KEZ DAHA VURDU

        ABD ve İsrail, İran'ın başkenti Tahran yakınlarındaki Kerec kentine düzenlediği hava saldırısında bir kez daha B1 Köprüsü'nü hedef aldı.

        B1 Köprüsü'ne yönelik ilk saldırıda iki kişi hayatını kaybederken, ikinci saldırı, yardım ekiplerinin bölgede faaliyet gösterdiği sırada gerçekleşti. Saldırı sonrasında köprünün önemli kısımları yıkıldı.

        KUVEYT'TEKİ PETROL RAFİNERİSİNDE YANGIN ÇIKTI

        Kuveyt Petrol Şirketi (KPC), El-Ahmedi Limanı’ndaki petrol rafinerisinin birçok operasyonel ünitesinde insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu yangın çıktığını duyurdu.

        Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'ya göre, KPC'den yapılan açıklamada El-Ahmedi Limanı'ndaki petrol rafinerisinin sabahın erken saatlerinde İHA saldırısına hedef olduğu, rafinerinin bazı operasyonel ünitelerinde yangın çıktığı belirtildi.

        Saldırının ardından acil durum ve itfaiye ekiplerinin müdahale planlarını devreye aldığı, yangınları kontrol altına almak ve yayılmasını önlemek için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

        İRAN İKİNCİ KEZ F-35 DÜŞÜRDÜ İDDİASI

        İran basını, İran'ın ABD'ye ait ikinci bir F-35 savaş uçağını düşürdüğünü iddia etti.

        SUUDİ ARABİSTAN KUVEYT VE BAHREYN'E SALDIRI

        Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradıklarını açıkladı.

        KUM-TAHRAN OTOBANINDA BİR NOKTA VURULDU

        ABD ve İsrail saldırıları altındaki İran'da, Kum-Tahran otobanında bir noktanın vurulduğu bildirildi. Mehr Haber Ajansı'na göre, Kum Vali Yardımcısı Murtaza Hayderi konuya ilişkin bilgi verdi.

        Hayderi, "Kum-Tahran otobanında bir nokta ABD-İsrail saldırılarının hedefi oldu." dedi. İranlı yetkili, olayla ilgili can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapmadı.

        İRAN'IN İSRAİL'E SALDIRISINDA YARALANANLAR OLDU

        İran’dan fırlatılan füzelerin ardından İsrail’in orta kesimindeki çok sayıda noktada hasar meydana geldiği, yaralananların olduğu bildirildi.

        İsrail televizyon kanalları Kanal 12 ve Kanal 14’ün aktardığına göre, saldırı sonucu başkent Tel Aviv yakınlarındaki Petah Tikva kentinde birçok araç ciddi şekilde hasar gördü.

        Ülkenin orta kesimlerindeki çeşitli noktalarda şarapneller sebebiyle en az bir kişinin yaralandığı belirtildi.

        BAE'DEKİ ABD ŞİRKETİ HEDEF ALINDI

        İran Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Kemal Harazi ve eşine saldırıya yanıt olarak Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) Amerikan şirketi Oracle’ın veri merkezi ve bilişim altyapılarının hedef alındığı bildirildi.

        İran haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

        Açıklamada, "Daha önce General Fethali Zade'nin suikastına karşılık Amerikan şirketi Amazon’un bulut bilişim altyapıları imha edilmişti. Bugün, Harazi ve eşinin suikastına yanıt olarak BAE'deki ABD şirketi Oracle'ın veri merkezi ve bilişim altyapıları hedef alınmıştır." ifadeleri kullanıldı. Daha önce, İranlı kişilere yönelik suikastlara karşılık olarak, ABD-İsrail temel unsurları olan bilgi teknolojileri ve yapay zeka alanındaki casusluk şirketlerini hedef alacağının duyurulduğu kaydedildi.

        ABD ile İsrail'in İran'a 1 Nisan'da yaptığı saldırılarda, Harrazi'nin Tahran'daki konutu hedef alınmış, eski Dışişleri Bakanı Harrazi ağır yaralanmış, eşi ise hayatını kaybetmişti.

        Bugün Ne Oldu? 2 Nisan 2026'nın haberleri: MSB'den Montrö açıklaması, Trump'tan İran'da savaşa devam mesajı

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor... MSB: MONTRÖ'DEN TAVİZ VERİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİLMSB, Türkiye'nin Karadeniz'e yönelik güvenlik anlayışı ve kurulacak NATO karargahlarına ilişkin, "Bölgesel sahiplik ilkesi ve Montrö Sözleşmesi'nden taviz verilmesi söz konusu değil...
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        G.Saray'dan Xavi Simons bombası!
        "Güvenli Liman Türkiye" paylaşımları
        "Güvenli Liman Türkiye" paylaşımları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüştü
        ABD basını: İran, ABD savaş uçağını düşürdü
        ABD basını: İran, ABD savaş uçağını düşürdü
        NYT: Rusya, Çin ve Fransa karşı çıktı
        NYT: Rusya, Çin ve Fransa karşı çıktı
        Savunma için 1.5 trilyon dolar talep etti
        Savunma için 1.5 trilyon dolar talep etti
        Kentsel dönüşümde yeni destek paketi açıklandı
        Kentsel dönüşümde yeni destek paketi açıklandı
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta finalde!
        Beşiktaş GAİN, EuroCup'ta finalde!
        Dünya'nın yeni görüntülerini çektiler
        Dünya'nın yeni görüntülerini çektiler
        İşte dünyanın en değerli futbolcuları!
        İşte dünyanın en değerli futbolcuları!
        Galatasaray'da sakatlıklar can sıkıyor!
        Galatasaray'da sakatlıklar can sıkıyor!
        Bahar Taş'ın otopsi sonucu açıklandı! Bir kişi gözaltına alındı
        Bahar Taş'ın otopsi sonucu açıklandı! Bir kişi gözaltına alındı
        Trump kimleri görevden aldı?
        Trump kimleri görevden aldı?
        APP plakalarda denetim başladı
        APP plakalarda denetim başladı
        "Kurumuş bir erik gibi görünüyor"
        "Kurumuş bir erik gibi görünüyor"
        İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki yolu!
        İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki yolu!
        "Tetik işleriniz yapılır, mekan kurşunlanır!" İlan da fiyat da verdiler!
        "Tetik işleriniz yapılır, mekan kurşunlanır!" İlan da fiyat da verdiler!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası