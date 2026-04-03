İRAN'DA, ABD-İSRAİL SALDIRILARINDA 24 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında bugüne dek 24 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği bildirildi. Mehr Haber Ajansı'na göre, İran Ulusal Acil Servis Kurumu Başkanı Cafer Miadfer konuya ilişkin bilgi verdi. Miadfer, 24 sağlık çalışanının ABD-İsrail saldırılarında yaralılara hizmet sunarken öldüğünü söyledi. Bu kişilerden 3’ünün 115 Acil Servis personeli olduğunu belirten Miadfer, diğerlerinin ise çeşitli bölümlerde çalışan doktor, hemşire ve teknisyenlerden oluştuğunu kaydetti.