Dünyanın en dar evini inşa etti!
Peru'da bir adam, yalnızca 63 santimetre genişliğinde bir ev inşa etti. Bu yapı, yakında dünyanın en dar evi unvanını alabilir
Pek çok insan stüdyo dairede yaşamaya bile zor adapte olurken, Peru'da bir kişi sırt çantasından biraz daha geniş bir ev yapmaya karar verdi. Peru'nun Aucallama kasabasında, Fabio Moreno adında bir kişi sadece 63 santimetre genişliğinde renkli bir ev tasarladı.
Moreno, bu yapıyı tamamen yaşanabilir bir ev olarak inşa etti ve 'dünyanın en dar evi' unvanı için Guinness Dünya Rekorları'na başvurdu.
Evin en etkileyici yanı, gerçekten de tamamen işlevsel olması. İki katlı yapıda banyo, mutfak, yemek alanı, yatak odası, çalışma alanı, çamaşır bölümü ve iki ayrı merdiven bulunuyor.
Tüm bu alanlar, evin içine sığdırılmış durumda ve yapı şimdiden turistler tarafından ilgi odağı haline gelmiş gibi gözüküyor.
Moreno, mutluluğun kocaman evlerle ilgisi olmadığını göstermek için bu işe giriştiğini söylüyor. Ona göre önemli olan, sahip olunan alanın ne kadar verimli kullanıldığı.
Yine de bu proje sadece bir rekor denemesi değil. Moreno, küçük alanlarda yaşam fikrini test etmek ve insanların bunu deneyimleyebileceği gerçek bir yapı ortaya koymak istemiş.
Şu anda Guinness World Records verilerine göre dünyanın en dar evi, Polonya'nın Varşova kentinde bulunan Keret House. Bu yapının en dar noktası 92 santimetre, en geniş noktası ise 152 santimetre olarak ölçülmüş.
Moreno'nun evi ise en azından ön cephede bu ölçüyü geride bırakıyor. Ancak Guinness, rekorların resmi belgelerle doğrulanması gerektiğini ve sonuçların zamanla güncellenebileceğini belirtiyor.
Bu nedenle unvan şimdilik resmi değil. Ancak sertifika olmasa bile Moreno'nun inşa ettiği ev, ilk bakışta 'şaka' gibi görünse de gerçek bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor.
