        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Ankara'da özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı! | Son dakika haberleri

        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!

        Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde özel halk otobüsünün üst geçidin ayağına çarptığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yaralılar, hurda yığını haline gelen otobüsten çıkarılıp, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı ve kazayla ilgili olarak da 3 savcı görevlendirildi. Otobüs şoförü gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!

        Başkent'te yürek yakan kaza, sabah saat: 07.00 sıralarında Ankara-İstanbul Yolu Saray mevkiinde meydana geldi.

        ÜST GEÇİDİN AYAĞINA ÇARPTI

        Ankara-Kızılcahamam seferini gerçekleştiren özel halk otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, yaya üst geçidinin ayağına çarptı.

        İLK BELİRLEMEYE GÖRE 5 ÖLÜ, 14 YARALI

        DHA ve AA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

        YARALILAR HASTENEYE SEVK EDİLDİ

        Yaralılar, hurda yığını haline gelen otobüsten çıkarılıp, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Hayatını kaybeden 5 kişinin cesedi de ekiplerin incelemesinden sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Kahramankazan ilçesinde meydana gelen 5 kişini vefat ettiği ve 14 kişinin yaralandığı tek taraflı trafik kazası olayı ile ilgili Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Olay yerinde görevlendirilen bilirkişiler ile inceleme yapılmakta ve soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.

        Minibüs şoförü Efe Erdem'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
        Minibüs şoförü Efe Erdem'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

        KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

        Kazada hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün minibüs şoförü Efe Erdem ile yolculardan Mehmet Sucu ve kızı Safiye Simge Sucu ile Hamiyet Bilge Uslu olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden diğer kadın yolcunun kimliğini belirleme çalışmaları sürüyor. Minibüs şoförü Efe Erdem'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

        OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Özel Halk otobüsü şoförlerinin işe alınırken gerekli yeterlilik belgelerini Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne göndermemesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden işe başlaması konusunda uygunluk raporu alınması gerekirken araç sahibi şüpheli İ.Ç’ın bu belgeleri temin ederek belediye ekiplerine sunmadığı anlaşıldığından olayla ilgili araç sahibi şüpheli İ. Ç gözaltına alınmıştır

        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Potanın en büyüğü Fenerbahçe!
        Potanın en büyüğü Fenerbahçe!
        Kentsel dönüşüm finansmanında detaylar açıklandı
        Kentsel dönüşüm finansmanında detaylar açıklandı
        Mustafa Bozbey tutuklandı
        Mustafa Bozbey tutuklandı
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        Otelde kadın cesedi bulundu
        Otelde kadın cesedi bulundu
        320 km'ye çıkıyor... Iğdır'da görüntülendi
        320 km'ye çıkıyor... Iğdır'da görüntülendi
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Sarıyer'de mezarlıkta kanlı pusu! 2 ölü... Yeni gözaltılar var
        Sarıyer'de mezarlıkta kanlı pusu! 2 ölü... Yeni gözaltılar var
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Karadeniz'de kritik randevu!
        Karadeniz'de kritik randevu!
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kaptan formayı giydirdi
        Kaptan formayı giydirdi