Başkent'te yürek yakan kaza, sabah saat: 07.00 sıralarında Ankara-İstanbul Yolu Saray mevkiinde meydana geldi.

ÜST GEÇİDİN AYAĞINA ÇARPTI

Ankara-Kızılcahamam seferini gerçekleştiren özel halk otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, yaya üst geçidinin ayağına çarptı.

İLK BELİRLEMEYE GÖRE 5 ÖLÜ, 14 YARALI

DHA ve AA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTENEYE SEVK EDİLDİ

Yaralılar, hurda yığını haline gelen otobüsten çıkarılıp, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 5 kişinin cesedi de ekiplerin incelemesinden sonra Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kazayla ilgili yapılan açıklamada, "Kahramankazan ilçesinde meydana gelen 5 kişini vefat ettiği ve 14 kişinin yaralandığı tek taraflı trafik kazası olayı ile ilgili Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Olay yerinde görevlendirilen bilirkişiler ile inceleme yapılmakta ve soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kazada hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün minibüs şoförü Efe Erdem ile yolculardan Mehmet Sucu ve kızı Safiye Simge Sucu ile Hamiyet Bilge Uslu olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden diğer kadın yolcunun kimliğini belirleme çalışmaları sürüyor. Minibüs şoförü Efe Erdem'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: Özel Halk otobüsü şoförlerinin işe alınırken gerekli yeterlilik belgelerini Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne göndermemesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden işe başlaması konusunda uygunluk raporu alınması gerekirken araç sahibi şüpheli İ.Ç’ın bu belgeleri temin ederek belediye ekiplerine sunmadığı anlaşıldığından olayla ilgili araç sahibi şüpheli İ. Ç gözaltına alınmıştır