Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Opet: 76-87 (MAÇ SONUCU)
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i deplasmanda 87-76 mağlup ederek şampiyon oldu. Seriyi 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, ligde üst üste 8'inci, toplamda ise 20'nci kez mutlu sona ulaştı.
Kadınlarda lige ambargo koyan Fenerbahçe, üst üste 8'inci, toplamda 20'nci kez mutlu sona ulaştı.Galatasaray ise 13 şampiyonlukta kaldı.
27 MAÇIN HEPSİNİ KAZANARAK ŞAMPİYON OLDU!
Sarı-lacivertliler bu sezon normal sezonda 20'de 20 yaparken, play-off boyunca oynadığı 7 maçı da kazandı ve namağlup şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.
BAŞKAN SARAN MAÇI YERİNDE TAKİP ETTİ
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet arasında oynanan Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçını yerinde izledi. Sinan Erdem Spor Salonu’na gelen Başkan Saran’a yöneticiler de eşlik etti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan takımlar şöyle:
NOT: Ligde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Orkun Yurttaş, Ozan Gönen, Berk Kurtulmuş
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik 5, Derin Erdoğan 12, Juhasz 3, Johannes 17, Kuier 16, Smalls 3, Williams 12, Ayşe Cora Yamaner, Sude Yılmaz 7, Elif Bayram 1
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 15, Olcay Çakır Turgut 13, Meesseman 13, Rupert 24, Allemand 5, Williams 13, McCovan 4, Ayşe Yılmaz
1. Periyot: 17-22
Devre: 40-45
3. Periyot: 53-69
