        Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Opet: 76-87 (MAÇ SONUCU) - Şampiyon Fenerbahçe Opet! - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Opet: 76-87 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisi üçüncü maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i deplasmanda 87-76 mağlup ederek şampiyon oldu. Seriyi 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, ligde üst üste 8'inci, toplamda ise 20'nci kez mutlu sona ulaştı.

        Giriş: 04.04.2026 - 15:44 Güncelleme:
        Potanın en büyüğü Fenerbahçe!

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Opet... Sarı-lacivertliler, HT Spor'dan canlı yayınlanan final serisinin üçüncü maçında ezeli rakibi Galatasaray Çağdaş Faktoring'i deplasmanda 87-76 mağlup ederek seriyi 3-0 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

        Kadınlarda lige ambargo koyan Fenerbahçe, üst üste 8'inci, toplamda 20'nci kez mutlu sona ulaştı.Galatasaray ise 13 şampiyonlukta kaldı.

        27 MAÇIN HEPSİNİ KAZANARAK ŞAMPİYON OLDU!

        Sarı-lacivertliler bu sezon normal sezonda 20'de 20 yaparken, play-off boyunca oynadığı 7 maçı da kazandı ve namağlup şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

        REKLAM

        BAŞKAN SARAN MAÇI YERİNDE TAKİP ETTİ

        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet arasında oynanan Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçını yerinde izledi. Sinan Erdem Spor Salonu’na gelen Başkan Saran’a yöneticiler de eşlik etti.

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan takımlar şöyle:

        Sezon Şampiyon
        1980-1981 ODTÜ
        1981-1982 ODTÜ
        1982-1983 ODTÜ
        1983-1984 Beşiktaş
        1984-1985 Beşiktaş
        1985-1986 MTA
        1986-1987 MTA
        1987-1988 Galatasaray
        1988-1989 İstanbul Üniversitesi
        1989-1990 Galatasaray
        1990-1991 Galatasaray
        1991-1992 Galatasaray
        1992-1993 Galatasaray
        1993-1994 Galatasaray
        1994-1995 Galatasaray
        1995-1996 Galatasaray
        1996-1997 Galatasaray
        1997-1998 Galatasaray
        1998-1999 Fenerbahçe
        1999-2000 Galatasaray
        2000-2001 BOTAŞ
        2001-2002 Fenerbahçe
        2002-2003 BOTAŞ
        2003-2004 Fenerbahçe
        2004-2005 Beşiktaş
        2005-2006 Fenerbahçe
        2006-2007 Fenerbahçe
        2007-2008 Fenerbahçe
        2008-2009 Fenerbahçe
        2009-2010 Fenerbahçe
        2010-2011 Fenerbahçe
        2011-2012 Fenerbahçe
        2012-2013 Fenerbahçe
        2013-2014 Galatasaray
        2014-2015 Galatasaray
        2015-2016 Fenerbahçe
        2016-2017 Yakın Doğu Üniversitesi
        2017-2018 Fenerbahçe
        2018-2019 Fenerbahçe
        2019-2020 Tamamlanamadı
        2020-2021 Fenerbahçe
        2021-2022 Fenerbahçe
        2022-2023 Fenerbahçe
        2023-2024 Fenerbahçe
        2024-2025 Fenerbahçe
        2025-2026 Fenerbahçe

        NOT: Ligde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Orkun Yurttaş, Ozan Gönen, Berk Kurtulmuş

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik 5, Derin Erdoğan 12, Juhasz 3, Johannes 17, Kuier 16, Smalls 3, Williams 12, Ayşe Cora Yamaner, Sude Yılmaz 7, Elif Bayram 1

        Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 15, Olcay Çakır Turgut 13, Meesseman 13, Rupert 24, Allemand 5, Williams 13, McCovan 4, Ayşe Yılmaz

        1. Periyot: 17-22

        Devre: 40-45

        3. Periyot: 53-69

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy ile İstanbul'da görüştü
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Dev maçta ilk 11'ler belli oldu!
        ABD Başkanı Trump: İran'ın 48 saat süresi kaldı
        Almanya'da askerlik için yeni düzenlemeler
        Otomobille polislere çarptı
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        Kentsel dönüşüm finansmanında detaylar açıklandı
        Mustafa Bozbey tutuklandı
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        Tarkan'dan 'yeni şarkı' sorusuna yanıt
        Otelde kadın cesedi bulundu
        320 km'ye çıkıyor... Iğdır'da görüntülendi
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Sarıyer'de mezarlıkta kanlı pusu! 2 ölü... Yeni gözaltılar var
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
