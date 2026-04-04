Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Opet: 76-87 (MAÇ SONUCU)

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Opet... Sarı-lacivertliler, HT Spor'dan canlı yayınlanan final serisinin üçüncü maçında ezeli rakibi Galatasaray Çağdaş Faktoring'i deplasmanda 87-76 mağlup ederek seriyi 3-0 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

Kadınlarda lige ambargo koyan Fenerbahçe, üst üste 8'inci, toplamda 20'nci kez mutlu sona ulaştı.Galatasaray ise 13 şampiyonlukta kaldı.

27 MAÇIN HEPSİNİ KAZANARAK ŞAMPİYON OLDU!

Sarı-lacivertliler bu sezon normal sezonda 20'de 20 yaparken, play-off boyunca oynadığı 7 maçı da kazandı ve namağlup şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

BAŞKAN SARAN MAÇI YERİNDE TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet arasında oynanan Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçını yerinde izledi. Sinan Erdem Spor Salonu’na gelen Başkan Saran’a yöneticiler de eşlik etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan takımlar şöyle:

Sezon Şampiyon 1980-1981 ODTÜ 1981-1982 ODTÜ 1982-1983 ODTÜ 1983-1984 Beşiktaş 1984-1985 Beşiktaş 1985-1986 MTA 1986-1987 MTA 1987-1988 Galatasaray 1988-1989 İstanbul Üniversitesi 1989-1990 Galatasaray 1990-1991 Galatasaray 1991-1992 Galatasaray 1992-1993 Galatasaray 1993-1994 Galatasaray 1994-1995 Galatasaray 1995-1996 Galatasaray 1996-1997 Galatasaray 1997-1998 Galatasaray 1998-1999 Fenerbahçe 1999-2000 Galatasaray 2000-2001 BOTAŞ 2001-2002 Fenerbahçe 2002-2003 BOTAŞ 2003-2004 Fenerbahçe 2004-2005 Beşiktaş 2005-2006 Fenerbahçe 2006-2007 Fenerbahçe 2007-2008 Fenerbahçe 2008-2009 Fenerbahçe 2009-2010 Fenerbahçe 2010-2011 Fenerbahçe 2011-2012 Fenerbahçe 2012-2013 Fenerbahçe 2013-2014 Galatasaray 2014-2015 Galatasaray 2015-2016 Fenerbahçe 2016-2017 Yakın Doğu Üniversitesi 2017-2018 Fenerbahçe 2018-2019 Fenerbahçe 2019-2020 Tamamlanamadı 2020-2021 Fenerbahçe 2021-2022 Fenerbahçe 2022-2023 Fenerbahçe 2023-2024 Fenerbahçe 2024-2025 Fenerbahçe 2025-2026 Fenerbahçe

NOT: Ligde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Orkun Yurttaş, Ozan Gönen, Berk Kurtulmuş

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik 5, Derin Erdoğan 12, Juhasz 3, Johannes 17, Kuier 16, Smalls 3, Williams 12, Ayşe Cora Yamaner, Sude Yılmaz 7, Elif Bayram 1

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 15, Olcay Çakır Turgut 13, Meesseman 13, Rupert 24, Allemand 5, Williams 13, McCovan 4, Ayşe Yılmaz

1. Periyot: 17-22

Devre: 40-45

3. Periyot: 53-69

