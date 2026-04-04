Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran bir günde iki ABD uçağını vurdu: ABD, 23 yıl sonra ilk kez askeri çatışmada uçak kaybı yaşadı! | Dış Haberler

        ABD, 23 yıl sonra ilk kez askeri çatışmada uçak kaybı yaşadı

        ABD-İsrail ve İran hattındaki saldırılar karşılıklı olarak bir ayı aşkın süredir devam ederken, ABD ve İran medyası dün ABD'nin iki uçağının düştüğünü duyurdu. Bu ülkenin 23 yıl aradan sonra bir çatışmada kaybettiği ilk uçaklar oldu. Pilotların ikisi sağ kurtulurken diğeri için arama kurtarma çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 04.04.2026 - 14:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!

        ABD’nin İran’da düşürülen son iki uçağı, bu ülkenin 23 yıl aradan sonra bir çatışmada kaybettiği ilk uçaklar oldu.

        ABD medyası ve İran medyası dün ABD'nin iki uçağının düştüğünü duyurdu.

        Dün sabah saatlerinde ikinci bir savaş uçağının vurulduğunu duyuran İran ordusu enkaz görselleri paylaştı.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Ardından ABD medyası da ABD’ye ait bir F-15 savaş uçağı vurularak düşürüldüğünü, pilotların birinin sağ kurtulduğunu diğeri için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü yazdı.

        Bunun da ardından Amerikan basını F-15 uçağıyla aynı anlarda Hürmüz Boğazı yakınlarında ikinci bir ABD savaş uçağının (A-10) vurulduğunu paylaştı. Haberlerde pilotunun uçağı Kuveyt hava sahasına yönlendirdiği ve atlayarak kurtulduğu belirtildi.

        23 YIL SONRA İLK UÇAK KAYBI

        Amerikan basınında yer alan haberlere göre, söz konusu uçaklar, ABD'nin 23 yıl aradan sonra bir çatışmada kaybettiği ilk uçaklar oldu.

        Associated Press'e (AP) konuşan ABD Hava Kuvvetlerinden emekli eski F-16 pilotu Houston Cantwell, ABD'nin en son 2003'te Irak işgali esnasında bir A-10 Thunderbolt uçağı kaybettiğini hatırlattı.

        ABD İRAN'A SALDIRILARINDA BUGÜNE KADAR 7 UÇAĞINI KAYBETTİĞİ BİLİNİYOR

        Öte yandan söz konusu iki uçakla birlikte ABD'nin bugüne kadar İran'a yönelik saldırılarda kaybettiği bilinen uçak sayısı 7'ye yükselmiş oldu.

        ABD, 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda ilk kaybını 2 Mart'ta verdi. ABD'ye ait 3 F-15, Kuveyt'in "dost ateşi" sonucu düştü. Uçaklarda bulunan 6 pilot sağ kurtuldu.

        Tarihler 12 Mart'ı gösterdiğinde KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı Irak'ta düştü. ABD yönetimi bu uçağın dost ya da düşman ateşi sonucu düşmediğini olayın kaza olduğunu açıkladı. Uçakta bulunan 6 mürettebat yaşamını yitirdi.

        ABD'ye ait E-3 Sentry uçağı ise 27 Mart'ta Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssünde İran saldırısı sonucu pistte hasar aldı. Olayda 10 ABD askeri yaralandı.

        ABD ASKERLERİNİN DÜŞEN UÇAKLARDAN SAĞ KURTULDUĞU ÖRNEKLER VAR

        Öte yandan ABD askerlerinin dün düşen uçaklardan sağ kurtulmasının ardından benzeri olaylar akıllara geldi.

        Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, 2011'de F-15E tipi ABD savaş uçağı Libya'da mekanik sorunlar nedeniyle düştüğünde pilot atlayarak sağ kurtuldu.

        Ayrıca 1999 Kosova Savaşı ve 1991 Körfez Savaşı'nda düşen ABD uçaklarında pilotlar atlayarak kendilerini kurtardı.

