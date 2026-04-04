Kendisinden 4 gün önce kalp nakli olan hastane arkadaşına ilk sözü "Abi kurtulduk" oldu

Ege Üniversitesi Hastanesinde nakil beklerken yan yana kaldıkları odalarını sıcak bir dostluk yuvasına çeviren yapay kalp destek cihazlı 2 genç, 4 gün arayla gerçekleştirilen kalp nakli operasyonuyla sağlıklarına kavuştu.

Isparta'da yaşayan İsmail Kabadayı'ya (25), genetik bir kas hastalığı olan "Becker Musküler Distrofi" teşhisi kondu.

Hastalığa bağlı 15 yaşında kalp yetmezliği başlayan Kabadayı'ya, 2016'da Ege Üniversitesi Hastanesinde yapay kalp destek cihazı takıldı. Yaşamını o tarihten bu yana sırt çantasında taşıdığı cihazla sürdüren Kabadayı, sağlık durumu kötüleşince bu senenin başında Ege Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Servisinde tedavi altına alındı.

İsmail Kabadayı, hastanede kalp nakli beklerken, kendisiyle aynı kaderi paylaşan Tufan Küçükateş (29) ile tanıştı.

2012'de geçirdiği trafik kazası sonrası gittiği hastanede kalp hastası olduğunu öğrenen Küçükateş'e de 2018 yılında Ege Üniversitesi Hastanesinde yapay kalp destek cihazı takıldı.

Sağlık durumu gittikçe ağırlaşan Küçükateş, organ nakli için Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Küçükateş ve Kabadayı, yan yana odalarda uygun kalp beklemeye başladı. Bu süreçte arkadaş olup birlikte iyileşmeye yönelik hayaller kuran 2 hasta, sağlıklarına kavuşturacak kalbi sabırla bekledi. İlk uygun kalp 27 Ocak'ta Küçükateş için çıktı. Ameliyat için heyecanla saatleri bekleyen Küçükateş'in en büyük destekçisi yan odadaki arkadaşı Kabadayı oldu. Arkadaşını nakil ameliyatına uğurlayan İsmail Kabadayı için ise 4 gün sonra beklediği kalp bulundu.

4 gün arayla kalp nakli olan 2 arkadaş, yoğun bakım servisinde bir araya geldi.

Naklin ardından 20 günü yoğun bakım servisinde olmak üzere toplam 45 günü aynı serviste yan yana odalarda geçiren 2 arkadaşın dostlukları, taburcu edilmelerinin ardından da sürüyor.

"EN BÜYÜK İSTEĞİM FENERBAHÇE MAÇLARINA GİTMEK"

İsmail Kabadayı, yapay kalp destek cihazının takıldığı ilk günden, kalp nakli olduğu sürece kadar en büyük destekçisinin Ege Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisinde görevli doktorlar olduğunu söyledi.

Arkadaşına da uygun kalbin bulunduğunu öğrendiğinde çok sevindiğini anlatan Kabadayı, şöyle konuştu: "4 gün sonra da bana uygun organ çıktı. Hastanede birbirimize destek ve moral verdik. Biraz da heyecan vardı. 'İnşallah sağlığımıza kavuşuruz.' diye temennilerde bulunuyorduk. Nakil ameliyatının ardından yoğun bakımda Tufan abiyi gördüm. 'Abi kurtulduk.' dedim, gülümsedik. Çünkü Tufan'ı abim gibi görüyorum. En büyük isteğim Fenerbahçe maçlarına gitmek. Eskiden yapay kalp cihazım olduğu için gidemiyordum. Tufan abiyle gitmek isterim. Birlikte maç izlemeyi isterim."

Kabadayı, organ bağışının hayat kurtardığını vurgulayarak, herkesin organ bağışı konusunda daha duyarlı olmasını istedi.

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Tufan Küçükateş ise İsmail'in her zaman kendisine moral verdiğini söyledi. Yan yana odalarda sabırla nakil olacakları günü beklediğini anlatan Küçükateş, şunları kaydetti: "İsmail'in de yapay kalp cihazından dolayı değerlerinde sıkıntılar vardı. Benim de vardı. 'İyi olacağız, daha iyi olacağız.' diyorduk. Dua ettik, önce uygun kalp bana çıktı, nakil ameliyatı oldum. Hocalar başımızda değerlerime bakarken, telefon çaldı. Arkadaşlarına 'Kalp geldi.' dedi. Diğer doktorlar 'Kime?' diye sorunca 'İsmail Kabadayı' diye cevap verince çok mutlu oldum. Gözlerim doldu. Hocalarımız gece 02.45'te yoğun bakımdan çıkıp müjdeyi İsmail'e verdi. İsmail, nakil ameliyatının ardından yanıma geldi. Konuştuk, 'Bak işte sana da nasip oldu.' dedim. Devamlı telefonda konuşuyoruz, kontrollerimize de geliyoruz."

Küçükateş, kalp nakli beklerken hiç umudunu kaybetmediğini, moralini yüksek tutmaya çalıştığını dile getirdi.

İsmail'in evlenmek istediğini kendisine anlattığını belirten Küçükateş, "Onu bir kardeşim olarak görüyorum. 'Beni de çağır. Ben senin nikah şahidin olurum.' diyorum. 'Biz artık kalp kardeşiyiz.' diyorum" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Çağatay Engin de 2 genç hastaya 4 gün arayla kalp nakli gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ege Üniversitesi Hastanesinin, Türkiye'deki önemli kalp nakil merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan Engin, "İkisi de bizim kliniğimizde yatıyordu, oradan bir dostlukları başladı. İkisi de çok şükür, iyi bir şekilde sağlıklarına kavuştu" dedi.