2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup ederek, 24 yıl sonra turnuvaya katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İtalya’ya döndü.

Çalhanoğlu, dünyaca ünlü oyuncu Michele Morrone ile bir araya geldi. İkilinin top sektirdiği anlar, milli futbolcunun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İtalyan yıldızın, A Milli Futbol Takımımızın formasını giydiği görüldü.

Çalhanoğlu, sosyal medyadaki bir başka paylaşımına, Tarkan'ın 2002 Dünya Kupası için bestelediği 'Bir Oluruz Yolunda' adlı şarkısını ekledi. Milli futbolcunun paylaşımları, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Bazı sosyal medya kullanıcıları, İtalya'nın Bosna Hersek'e elenerek katılamadığı turnuvada Morrone’nin Türkiye'yi desteklemesini söyledi.

Çalhanoğlu ve Morrone, 21 Ocak'ta da bir araya gelmişti.

2020 yapımı '365 Gün' filminde 'Don Massimo Torricelli' karakteriyle dünya çapında bir şöhret yakalayan oyuncu, 2023'te meydana gelen Hatay depreminde bölgedeki çocuklara destek olmuştu.