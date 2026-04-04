        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Ağabeyi ile yeğenini öldürmüştü! Kanlı düğünde ceza belli oldu | Malatya haberleri | Son dakika haberleri

        Ağabeyi ile yeğenini öldürmüştü! Kanlı düğünde ceza belli oldu!

        Malatya'da bir düğün salonunda, ağabeyini ve üsteğmen yeğenini tabancayla vurarak öldüren sanık Reşit Kazıcı hakkında karar açıklandı. Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Reşit Kazıcı'ya, ağabeyini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, yeğenini öldürmekten ise müebbet hapis cezası verdi

        Giriş: 04.04.2026 - 09:10 Güncelleme:
        Ferdi Durdu'nun haberine göre çifte cinayet, Malatya'da, 21 Haziran 2024 tarihinde Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi.

        AĞABEYİ İLE YEĞENİNİ VURDU

        TIR nakliye işi nedeniyle aralarında husumet bulunan Kazıcı ailesi fertleri arasında çıkan kavgada Reşit Kazıcı, yanındaki tabancayla ağabeyi Abdullah Kazıcı (53) ile oğlu Piyade Üsteğmen Aydın Kazıcı’ya (32) ateş açtı.

        İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

        Abdullah Kazıcı olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli Piyade Üsteğmen Aydın Kazıcı ise tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

        İKİ KEZ MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

        Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, Reşit Kazıcı'ya ağabeyini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, üsteğmen olan yeğenini öldürmekten de müebbet hapis cezası verildi.

        Cinayet zanlısı, hüküm ile birlikte tutukluluk halinin devamına karar kılınarak cezaevine gönderildi.

        EŞİ BİR HAFTA SONRA DOĞUM YAPTI

        Üsteğmen Aydın Kazıcı'nın, Kıbrıs'taki askeri birliğinde görevliyken izinli olarak memleketi Malatya'ya geldiği ve yeni tayin yerinin Edirne olduğu, eşinin ise cinayetten bir hafta sonra doğum yaptığı kaydedildi.

