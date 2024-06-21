Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Baba öldü, oğlu ağır yaralı! Kanlı düğün - Malatya haberleri, son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Baba öldü, oğlu ağır yaralı! Kanlı düğün!

        Malatya'da, husumetli akrabalar arasında düğünde çıkan kavgada, 53 yaşındaki Abdullah Kazıcı tabancayla vurularak hayatını kaybetti, askeri personel olduğu öğrenilen oğlu A.K. ise yaralandı. Olayın ardından kaçan zanlı Reşit K., yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 08:00 Güncelleme: 21.06.2024 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baba öldü, oğlu ağır yaralı! Kanlı düğün!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Malatya'da olay, dün akşam saatlerinde Bulgurlu Mahallesi’ndeki bir düğün salonunun önünde yaşandı. Önceden aralarında husumet bulunan Reşit K. ile Abdullah Kazıcı (53) arasında düğün salonunun önünde tartışma çıktı.

        BABA OĞULA KURŞUN YAĞMURU

        DHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Reşit K., yanında getirdiği tabancayla Abdullah Kazıcı ile oğlu A.K.’ya ateş etti.

        İKİSİ DE HASTANEYE KALDIRILDI

        Kanlar içerisinde yığılan Abdullah Kazıcı ve oğlu ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

        KAÇAN ZANLI YAKALANDI

        Olayın ardından kaçan Reşit K. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede düğün salonuna yakın bir bölgede suç aleti ile birlikte gözaltına alındı.

        BABA ÖLDÜ OĞLU TEDAVİ ALTINDA

        Hastanede tedaviye alınan Abdullah Kazıcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, askeri personel olduğu öğrenilen oğlu A.K.'nın ise tedavisine devam ediliyor.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Malatya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü, 44 yaralı
        Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü, 44 yaralı
        İrem Su 8 yaşındaydı... Bir anda dengesini kaybetti!
        İrem Su 8 yaşındaydı... Bir anda dengesini kaybetti!
        Karadeniz için yağmur, Marmara için poyraz uyarısı
        Karadeniz için yağmur, Marmara için poyraz uyarısı
        Mourinho'dan oyuncularına ilk uyarı!
        Mourinho'dan oyuncularına ilk uyarı!
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Cipin kaldırımda çarptığı 2 yaya öldü
        Cipin kaldırımda çarptığı 2 yaya öldü
        Dev maçta kazanan İspanya!
        Dev maçta kazanan İspanya!
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Timur Cihantimur hakim karşısına çıktı! Yeni karar açıklandı
        Timur Cihantimur hakim karşısına çıktı! Yeni karar açıklandı
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
        Muş'ta trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
        Yeni reform paketinde neler var?
        Yeni reform paketinde neler var?
        'İsrail, Lübnan'a saldırırsa destek yok'
        'İsrail, Lübnan'a saldırırsa destek yok'
        Salda Gölü'nde kurtarılan Ayşe Sıla kahramanıyla buluştu
        Salda Gölü'nde kurtarılan Ayşe Sıla kahramanıyla buluştu
        Saldırı açıklaması
        Saldırı açıklaması
        İtalya'da sıcaklar kavuruyor
        İtalya'da sıcaklar kavuruyor
        Zorlu maçta kazanan çıkmadı!
        Zorlu maçta kazanan çıkmadı!