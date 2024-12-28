2024'ün en güzel yüzü belli oldu
1990 yılından bu yana En Güzel 100 Yüz Listesi'ni yöneten TC Candler, 2024'ün en güzel yüzlerini paylaştı. Yapılan oylamayla hazırlanan listenin birincisi, Filipinli model ve oyuncu Andrea Brillantes oldu. '2024'ün en güzel yüzleri' listesinde Türk isimler de var!
TC Candler her sene olduğu gibi bu sene de dünyanın en güzel 100 yüzünü açıkladı. Yapılan oylamayla hazırlanan listede birinci Filipinli model ve oyuncu Andrea Brillantes oldu.
Öte yandan '2023'ün en güzel yüzleri' listesinde Türk isimler de vardı.
Ünlü oyuncu Özge Yağız, listeye 97. sıradan girdi.
Oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, 2024 yılının en güzel yüzleri listesinde 83. sırada kendine yer buldu.
Kızılcık Şerbeti dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Sıla Türkoğlu, 74. sırada yer aldı.
Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu 57. sırada bulunuyor.
Bir diğer güzel oyuncumuz Hande Erçel de 25. sırada yer aldı.
Dünyanın en güzel 100 yüzü listesinde ilk 25'e giren isimler şu şekilde...
25- Hande Erçel, oyuncu
24- Karina, şarkıcı
23- Zainab Hassan, şarkıcı
22- Sana, şarkıcı
21- Whitney Peak, oyuncu
20- Nana, şarkıcı
19- Ana de Armas, oyuncu
18- Lisa, şarkıcı
17- Savannah Clarke, şarkıcı, dansçı, oyuncu ve model
16- Pharita, şarkıcı
15- Nadia Ferreira Muñiz, model
14- Tzuyu, şarkıcı
13- Rebecca Patricia Armstrong, oyuncu
12- Eleen Suliman, internet ünlüsü
11- Jeon Somi, şarkıcı
10- Jasmine Tookes, model
9- Sydney Sweeney, oyuncu
8- Sitala, şarkıcı
7- Rosé, şarkıcı
6- Dasha Taran, internet ünlüsü
5- Nancy Jewel McDonie, şarkıcı
4- Alba Baptista, oyuncu