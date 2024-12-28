Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sevgili Bursalılar sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin de vasıtasıyla Bursa'da yaşayan tüm vatandaşlarıma selamlarımı yolluyorum. Şiir şehrimiz, medeniyet şehrimiz Bursa'da olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sınırlar değişir devirler değişir zaman değişir ama Bursa'nın bizim kalbimizdeki yeri asla değişmez.

"BURSA, HAMA'NIN VE ŞAM'IN DA KARDEŞİDİR" Bursa Anadolu coğrafyası gibi gönlü geniş bir şehirdir. Bursa'da Balkan şehirlerinden Kafkas şehirlerinden kardeşlerimiz var. Bursa'da Şam'dan Halep'ten kardeşlerimiz var. Bursa, Hama'nın Şam'ın da kardeşidir. İl kongremiz vesilesiyle bugün bir kez daha şu muhteşem atmosferde gönüllerimizi buluşturan Rabbime ham ediyorum. REKLAM AK Parti kuruluşundan itibaren sadece bir erdemliler hareketi olarak değil aynı zamanda bir vefa çınarı olarak da temayüz etmiştir. Bugüne kadar bu çatı altında beraber yol yürüdüğümüz tüm kardeşlerimizi yol ve dava arkadaşlarımız olarak gördük.

"KÜSENİN KAPISINI BİZ GİDİP ÇALACAĞIZ" Saflarımızı daha da sıklaştıracağız. Partimizi hak ettiği yere tekrar taşıyacağız. Kırgınlıklar varsa göz ardı etmeyecek kalpleri tamir etmeye çalışacağız. Gelmeyene biz gideceğiz. Aramayanı biz arayacağız. Küsenin kapısını biz gidip çalacağız. Sürekli sahada olacağız. "YAŞANAN HER ZORLUĞUN FARKINDAYIZ" Gerek şahsen gerek iktidar ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir insanımızın serzenişine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Yaşanan her zorluğun farkındayız. Hangi işi yaparsa yapsın 85 milyon vatandaşımızın her vatandaşımızın talebini ve sorunlarını çok ama çok iyi biliyoruz. Bizim siyasetimiz hizmet ve eser siyasetidir. Millete karşı şeffaf ve dürüst olma siyasetidir. Bu aziz millete hayal kırıklığı yaşatmak istemiyoruz. Şahsi çıkarlarımızı değil, tüm Türkiye'nin menfaatini düşünüyoruz.

"ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYONU DÜŞÜRMEK" Bol keseden vaat dağıtanlar arkalarında tamiri imkansız hasarlar bıraktılar. Her şart altında Türkiye için en iyisini yapacağız dedik. Bu duruşumuzdan taviz vermedik. Ekonomi programımızın temel gayesi refah kaybını en kısa sürede telafi etmektir. Uyguladığımız programın önceliği enflasyonu düşürmektir. Enflasyon adeta tüm kötülüklerin anası konumundadır. Fahiş fiyatlı ürünü boykot edin. Satılmayan ürünün kıymeti kalmaz.