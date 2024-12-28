Galatasaray, 2024 yılında Okan Buruk'la rekor üstüne rekor kırdı

Bir sezonda en çok galibiyet alan takım

Galatasaray, geçen sezon Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet elde eden takım rekorunu elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı 38 maçın 33'ünü kazanarak bir sezonda elde edilen galibiyet sayısında rekor kırdı.

Lig tarihinde bundan önce 1959-1960 sezonunda Beşiktaş, 1988-1989 sezonunda da Fenerbahçe 29 galibiyet sayısına ulaşmıştı. Beşiktaş ayrıca, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda da toplamda 29 galibiyet almıştı.