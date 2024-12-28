Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayeti davası devam ediyor. Kararın beklendiği davada bugün anne Yüksel Güran savunma yapacak
Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada ikinci duruşma devam ediyor. İkinci duruşmanın 3.celsesi için tutuklu sanıklar Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasının ikinci celsesi dün yapılmıştı.
Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'i dereye bıraktığını söyleyen Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Duruşmada son savunmasını yapan amca Salim Güran "Eğer beni tutuklamasalardı, Nevzat itiraf edecekti, beraatimi talep ediyorum" dedi. Amca Salim Güran'ın savunmasının ardından kürsüye avukatı Onur Akdağ, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cansız bedenini eve götürdüğü yönündeki sözleri hakkında, "Nevzat'ın karısı evde yok muydu, karısını neden gözaltına almadınız" diye sordu.
Duruşmaya verilenin aranın ardından itirafçı Nevzat Bahtiyar "Ben sadece cesedi taşıdım" derken, Nevzat Bahtiyar'ın avukatı da "Enes'i kurtarma operasyonu" olarak adlandırdı. Tutuklu sanık ağabey Enes Güran da son savunmasında, "Kolumdaki izleri merak ettiler. Adli Tıp Kurumu raporu geldiğinde Narin'e ait olmadığı ortaya çıktı. Annemin de çene ve diş yapısıyla ilgili rapor hazırlandı. Onda da bir şey çıkmadı" dedi. Güran, gözündeki morlukla ilgili yapılan kontrolde jandarmaya kolunu da göstererek, ısırdığını belirttiğini ileri sürdü.
DURUŞMA BAŞLADI
Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme ara kararını verdi. Duruşma bugün saat 10.00'da başladı. Duruşma, Enes Güran’ın son avukatının savunmasıyla başladı. Mahkeme heyeti, daha sonra Yüksel Güran’ın savunmasına geçecek.
4 SANIK İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ
Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.