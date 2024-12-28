Narin Güran cinayeti davası sürüyor!

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada ikinci duruşma devam ediyor. İkinci duruşmanın 3.celsesi için tutuklu sanıklar Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'i dereye bıraktığını söyleyen Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Duruşmada son savunmasını yapan amca Salim Güran "Eğer beni tutuklamasalardı, Nevzat itiraf edecekti, beraatimi talep ediyorum" dedi. Amca Salim Güran'ın savunmasının ardından kürsüye avukatı Onur Akdağ, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cansız bedenini eve götürdüğü yönündeki sözleri hakkında, "Nevzat'ın karısı evde yok muydu, karısını neden gözaltına almadınız" diye sordu.

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Duruşmaya verilenin aranın ardından itirafçı Nevzat Bahtiyar "Ben sadece cesedi taşıdım" derken, Nevzat Bahtiyar'ın avukatı da "Enes'i kurtarma operasyonu" olarak adlandırdı. Tutuklu sanık ağabey Enes Güran da son savunmasında, "Kolumdaki izleri merak ettiler. Adli Tıp Kurumu raporu geldiğinde Narin'e ait olmadığı ortaya çıktı. Annemin de çene ve diş yapısıyla ilgili rapor hazırlandı. Onda da bir şey çıkmadı" dedi. Güran, gözündeki morlukla ilgili yapılan kontrolde jandarmaya kolunu da göstererek, ısırdığını belirttiğini ileri sürdü.