Son dakika: Rus lider Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den, 25 Aralık'ta düşen Azerbaycan Havayolları uçağıyla ilgili olarak, olayın Rus hava sahasında meydana gelmesi nedeniyle özür diledi.

Putin'in telefonda 38 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili, 'trajik olay' ifadesini kullandığı bildirildi.

Kremlin de, uçağın Grozni'ye iniş yaparken Ukrayna'nın Rusya'ya drone'larla saldırdığını, Rusya'nın da bu sırada Ukrayna drone'larını püskürttüğünü açıkladı.

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Ukrayna lideri Zelenskiy'den telefon

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy Kazakistan'da düşen ve Azeri kaynakların verdiği bilgiye göre Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğüne inanılan Azeri uçağıyla ilgili olarak Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'e taziyelerini iletti.

"Şu anda en önemli öncelik, gerçekte ne olduğuna dair tüm sorulara yanıt verecek kapsamlı bir soruşturmadır. Rusya net açıklamalar yapmalı ve dezenformasyon yaymaya son vermelidir."