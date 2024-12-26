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        Haberler Dünya Kazakistan’da düşen uçağın enkazında görülen delikler tartışma konusu oldu | Dış Haberler

        Kazakistan'da düşen uçağın enkazında görülen delikler tartışma konusu oldu

        Kazakistan'ın Aktau kentinde Azerbaycan Havayolları'na ait düşen yolcu uçağında 38 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi kurtuldu. Enkazda görülen bazı delikler, sosyal medyada uçağın vurulmuş olabileceği tartışmalarına neden oldu.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 26.12.2024 - 07:49 Güncelleme: 26.12.2024 - 07:52
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        Bakü-Grozni seferini yaptığı sırada meydan gelen kaza sonucu düşen Embraer 190 tipi uçağın enkazından çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından kazanın sebebine dair spekülasyonlar arttı.

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        Görüntülerde uçağın dışında ve yolcuların bulunduğu iç kısımda, nasıl meydana geldiği henüz tespit edilemeyen delikler dikkatleri çekti.

        Görüntüler üzerinden sosyal medyada yapılan yorumlarda, uçağa ateş açıldığı ve bu nedenle düştüğü yönünde iddialar dile getirildi.

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        Diğer yandan, Azerbaycan Havayolları dün yaptığı açıklamada uçağın "kuş sürüsüne çarptığını" kazaya bunun sebep olduğunu bildirmişti.

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        KAZA SÜRECİNİ VE SONRASINI KAYDETTİ

        Uçakta bulunan ve kurtulan yolcu, kazaya giden süreçte uçağın içindeki durumu, kaza sonrasındaki enkaz ile çevredeki atmosferi çektiği videoyla kayıt altına aldı. Hosteslerin "sakin olun" çağrıları yaptığı sırada video çekmeye devam eden yolcu, uçağın içini de görüntüledi.

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        38 KİŞİ ÖLDÜ, 29 KİŞİ KURTARILDI

        Azerbaycan Hava Yollarının (AZAL), Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.

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        AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıkladı.

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        Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev, kazada 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin kurtulduğunu bildirdi.

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        Uçak kazasında hayatını kaybedenler için Azerbaycan’da bir günlük (26 Aralık) milli yas ilan edildi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #kazakistan
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