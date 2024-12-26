Kazakistan'da düşen uçağın enkazında görülen delikler tartışma konusu oldu

Görüntülerde uçağın dışında ve yolcuların bulunduğu iç kısımda, nasıl meydana geldiği henüz tespit edilemeyen delikler dikkatleri çekti.

Görüntüler üzerinden sosyal medyada yapılan yorumlarda, uçağa ateş açıldığı ve bu nedenle düştüğü yönünde iddialar dile getirildi.