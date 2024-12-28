Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
Süper Lig'de sezonun ilk yarısı sona ererken gözler ocak ayına çevrilmiş durumda. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Joao Felix'i gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Anderson Talisca transferi için gün sayan sarı lacivertliler, bomba bir isimle daha ilgileniyor.
İspanyol basınından Fichajes, sarı-lacivertli ekibin bonservisi Chelsea'de bulunan Joao Felix'i kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığını aktardı.
2019 yılında Atletico Madrid'in tam 127 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Portekizli oyuncu, beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremedi.
25 yaşındaki yıldız, bu sezon da Chelsea'da süreyi bulamaması nedeniyle devre arasında kiralık olarak başka bir transfer olmaya sıcak bakıyor.
Fichajes'in haberinde, oyuncuyla eski kulübü Benfica'nın da ilgilendiğine dair bilgiler verildi.
Bu sezon 16 resmi maçta forma giyen Joao Felix, 5 gol ve 2 asistle oynuyor.