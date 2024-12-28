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        Haberler Magazin Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan barıştı - Magazin haberleri

        Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan barıştı

        İlişkilerini 3 gün önce sonlandıran Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, ayrılmalarına neden olan 'Nilperi Şahinkaya videosu' krizini atlatarak, birlikteliklerine yeni bir şans verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 14:47 Güncelleme: 28.12.2024 - 14:47
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        Ayrılık 3 gün sürdü
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        Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, ağustos ayında ilk kez birlikte görüntülenerek aşklarını gözler önüne sermişlerdi.

        Katıldığı bir programda; "Ortalıkta adam kalmadı" sözleriyle dikkat çeken Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka ile ilişkiye başladığı günlerde; "Adam yok dedim, âlâsını buldum' demişti.

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        Son zamanlarda yaşadıkları romantik ilişkiyle gündeme gelen ünlü çiftten, 3 gün önce beklenmedik bir hamle geldi. Hafsanur Sancaktutan ayrılık kararı alarak, sosyal medya hesaplarından Kubilay Aka'yı sildi. Aka da aynı şekilde karşılık verdi.

        Nilperi Şahinkaya ile samimi bir video paylaşan Kubilay Aka'nın, bu paylaşımla Hafsanur Sancaktutan'ı kızdırdığı, ayrılığın da bu nedenle gerçekleştiği öğrenildi.

        Çiftin ayrılığı 3 gün sürdü. Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, Instagram'dan yine takipleşmeye başladı. Kubilay Aka, sevgilisiyle yer aldığı fotoğrafları yeniden Instagram sayfasına taşıdı.

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        Hafsanur Sancaktutan ise, sevgilisiyle yer aldığı fotoğraflarını sayfasına henüz yüklemedi.

        Kubilay Aka, geçtiğimiz günlerde gittiği Kolombiya'da Hafsanur Sancaktutan'ın adını kumlara kazımıştı.

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        #Hafsanur Sancaktutan
        #Kubilay Aka
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