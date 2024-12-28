Neredeyse hemen hemen tüm hayatımızı gözler önüne serdiğimiz sosyal medyadaki paylaşımlar, kısa sürede çok sayıda insana ulaşıyor. Bunun avantajları olduğu kadar dezavantajları da mümkün...

Özellikle söz konusu ünlü bir isimse yaptığı paylaşımın içeriğine dikkat etmesi bir hayli önemli.

Bu durum her ünlü isim için geçerli olmasa da bazı isimler, hayatlarında yaşadığı sorunları, sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

Haftanın olay paylaşımı... Bu hafta; Vahe Kılıçarslan, bu isimler arasında yer aldı. VAHE KILIÇARSLAN KANITLARINI PAYLAŞTI REKLAM 15 Temmuz 2023’te Afyonkarahisar’da meydana gelen kazada; Vahe Kılıçarslan’ın kullandığı otomobille Dursun Yıldırım’ın kullandığı otomobil, kavşakta çarpıştı. Yıldırım’ın kullandığı otomobil, çarpmanın etkisiyle takla atarak sürüklendi. O sırada otomobilin içinde Dursun Yıldırım, eşi Seher Yıldırım, gelini Olcay Emine Yıldırım ve 8 yaşındaki torunu da bulunuyordu.

Dursun Yıldırım ile eşi Seher Yıldırım, kazayı daha hafif yaralı olarak atlatırken Olcay Emine Yıldırım'ın kürek kemiği kırıldı. Olay yerine gelen ambulansla Afyon Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Olcay Emine Yıldırım, daha sonra Eskişehir Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede acil ameliyata alınan Yıldırım, 6 gün yoğun bakımda kaldı. Pelvis bölgesine ve bel kemiklerinde ağır kırıklar olan Yıldırım’ın vücuduna platin takıldı. Kazanın ardından sol bacağı, sağ bacağından kısa kalan Yıldırım’a yüzde 67 engelli raporu verildi.

Ceza davası devam ederken, kazanın en ağır mağduru olan ve bedensel kayıp yaşayan Olcay Emine Yıldırım, Vahe Kılıçarslan hakkında 5 milyon liralık tazminat davası açarken kaza sonrasında olay yerinden kaçtığını iddia etti. Vahe Kılıçarslan, kaçtığı yönündeki iddiaları reddederek, olayın gerçekleştiği geceye ait görüntüleri ve polis tutanağını yayımladı.

REKLAM Vahe Kılıçarslan; "Kaza sonrası trafik polisinin alkol sıfır promil tutanağı. Bana iftira atanları ve hakkımda asılsız 'Kaçtı' diye haber yapanları tek tek mahkemeye vereceğim. Yalan iftira içerikli konuşanları yüce Rabbime havale ediyorum " dedi. Vahe Kılıçarslan daha sonra; "Video kazadan sonra ambulansın geldiği dakikalar ve ben oradayım. Yaralı kazazede vatandaşlarla ilgilendikten sonra ambulanstaki çalışan sağlıkçının sorularına cevap veriyorum. 15 temmuz 2023'te kavşağı dönerken, sürücü Durmuş Yıldırım adlı bir beyefendinin direksiyon hakimiyetini kaybedip, yerde bilir kişi raporunda tescili kayıtlara giren (24) metre fren izi yaparak aracımın arka köşesine çarparak beni sağ tarafa savurmuştur. Bana çarpan araç sürekli fren yaparak kullandığı aracına da, takla attırmaya sebebiyet vermiştir. Bana arkadan çarpan aracın kapılarını açıp, kaza yapan yurttaşları, tek tek çıkararak, yardım etmişimdir. Tüm bu anlattıklarıma rağmen olayları tamamı ile saptırarak çarpan ve kaçan benim olduğumu vurgulayan vicdan yoksunu kişilere ve bir gram reyting uğruna beni haksız suçsuz yere saygı değer halkıma rezil etmek isteyip, beni manşetlere çeken, sayın gazetecilere soruyorum; bu görüntülerden sonra kaleminiz ve vicdanınızla nasıl baş başa kalacaksınız çok merak ediyorum" ifadelerini kullanarak sitem etti.

REKLAM ÖZCAN DENİZ ÖFKESİ DİNMİYOR Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Özcan Deniz, geçtiğimiz aylarda aynı zamanda menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz ile iş ilişkisini noktalamıştı. Özcan Deniz'e ağabeyi Ercan Deniz'in yanı sıra kız kardeşi Yurda Güler de tepki göstermişti. Güler, ünlü oyuncu / şarkıcının eşi Samar Dadgar'a yüklenmişti.

Uzun zamandır konuyla ilgili sessiz kalan Özcan Deniz'den bugün yeni bir paylaşımda bulundu. Özcan Deniz, yoluna artık 'çekirdek ailem' dediği eşi ve oğluyla devam edeceğini yineledi. Özcan Deniz şunları söyledi: Yarın her şey geçse de, kalpte bıraktığı tortu asla geçmez ve onunla yaşar insan. Ben de bu tortuyu bırakanlar elbet bir gün anlayacaktır; onlara benim verdiğim saygınlığı kimse vermeyecek, dertlerine canıyla, kanıyla, varıyla, yokuyla benim kadar kimse koşmayacak. Gurur duyması gerekene tepeden baktıklarını, şükretmeleri gerekenlere küfrettiklerini anlayacaklar.

REKLAM Bir zeytini dört kere ısırarak kahvaltı yaptığımız günlerden, yatağa aç girdiğimiz günlerden, tuvaletsiz mutfaksız fareli evlerden (bunun filmini çekeceğim) hayal bile edemeyecekleri buralara gelme sebeplerimize küfretmenin acı finalini göstermesin Allah. Hepsini unuttunuz değil mi? Ben tek bir gününü bile unutmadım. Kendimi ve sizi oralardan çıkartmak için 9 yaşımdan beri savaş verdim. Bu uğurda kanım bile döküldü. Nasıl unuturum? Sen de savaştın bunu inkâr edemem. Farkımız sen Nimet olarak önüne serilenlere, sebeplerine küfürle, inkârla, müsrif ederek yaklaştın. Asla dilemem ama bereketsiz ve aldanılmış bir son bu yolun sonu. Çok acı. O eşik aşıldı artık. Temiz bir yer kalmadı tutabileceğim. Bana iyi gelenlerle, dağımın karı, karım ve bahçemin en güzel gülü yavrumu yanıma aldım, Allah'a güvenip seni ona emanet edip gittin. Bir gün affedilmen(iz) dileğiyle.

Seni, sizi hâlâ çok seviyorum ama tek başına yetmiyor bu. Sadece kendimi ve çekirdek ailemi korumaya alıyorum. Ne kadar acı ve utanç verici değil mi bu korumayı sana karşı, size karşı yapıyor olmam! Hayat bana hep büyük sınavlar yaşatıp sonrasında hep armağanlarla geldi. Bu da bir armağandır diyerek eskisinden daha güçlü ve daha parlak yola devam ediyorum. Sana teşekkür borçluyum. Bana yaşattığın(ız) her ihanetle çok şey öğrettiğin(iz) için. Her şeye şükürler olsun.

REKLAM Özcan Deniz, ağustos ayında yaptığı paylaşımında da Sabahattin Ali'nin şu sözünü yayımlamıştı: İsteseler canımı vereceğim çoğu insanı hayatımdan çıkardım. Çünkü yokluklarına üzülmek, yaptıklarına üzülmekten daha kolay. WANDA NARA BOŞANMADAN EVLİLİK SÖYLENTİLERİ Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile yaşadığı çalkantılı ilişki ve boşanma süreciyle sık sık gündeme gelen Wanda Nara, özel hayatındaki gelişmelerle gündeme gelmeye devam ediyor.

Üç oğlunun babası Maxi Lopez ve sevgilisi L-Gante ile yaptığı paylaşımlar çok konuşulan Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde adını yeni bir iddiayla gündeme taşıdı. Mauro Icardi’nin, Inter Milan’da forma giydiği dönem, Wanda Nara’nın takım arkadaşı Keita Balde ile kendisini aldattığını belgeleyen fotoğraf ve videolara sahip olduğu iddia edilmişti. Keita Balde’nin eski eşi Simona Guatieri’nin bu iddiayı doğrulayan açıklamaları ise gündemi daha da hareketlendirdi. Guatier; “Eski kocam beni Wanda Nara ile aldattı. Bunu bana Mauro Icardi söyledi,” diyerek şaşırtıcı bir itirafta bulunmuştu.

REKLAM Tüm bu gelişmelerin ardından, Wanda Nara'nın L-Gante ile olan ilişkisi gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak, sosyal medya hesabından yaptığı yeni yıl paylaşımında parmağındaki yüzük detayı dikkat çekti. Bu paylaşım, Nara'nın, L-Gante ile evleneceği iddialarını güçlendirdi. Wanda Nara yaptığı bu yüzüklü paylaşımla Nara'nın Mauro Icardi'den boşanmadan ilişki yaşamaya başladığı sevgilisi L-Gante ile "Evleniyorlar mı?" şeklinde yorumlara neden oldu. Ancak Wanda Nara'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

DENİZ AKKAYA KEYFİ YERİNDE Deniz Akkaya, Haluk Levent hakkında sosyal medya üzerinden ‘hırsız’, ‘nitelikli dolandırıcı’, ‘depremzedelerin parasını çalıyor’ şeklinde paylaşımlarda bulunmuştu. Bunun üzerine de Levent'in açtığı davada Akkaya hakkında 3.5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Deniz Akkaya’nın tutuksuz olarak yargılandığı dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkemede; müşteki Haluk Levent’in avukatı aracılığıyla şikayetinden vazgeçtiğini içeren bir dilekçe sunduğu belirtildi. Duruşmada sanık Deniz Akkaya’nın avukatı, şikâyetten vazgeçmeyi kabul ettiklerini ifade etti.