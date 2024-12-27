Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Keserli, bıçaklı kavgada 3 tutuklama | Son dakika haberleri

        Keserli, bıçaklı kavgada 3 tutuklama

        Zonguldak'ta aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında keserli, bıçaklı kavga çıktı. 3 kişi yaralandı, 3 kişi tutuklandı. Adliyeye sevk edilme esnasında bir kişi "Yılbaşı hediyesi" diye bağırdı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.12.2024 - 22:52 Güncelleme: 27.12.2024 - 23:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Zonguldak'ta 3 kişinin keser ve bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3ü tutuklandı.

        2

        Şüphelilerden birisi dizi repliği ile "Yalanım varsa beni şuramdan vursunlar" derken diğeri de "Yılbaşı hediyesi" diye bağırdı.

        3

        Mithatpaşa Mahallesi Nizam Caddesinde dün çıkan kavgada keser ve bıçakla 1'i kadın 3 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan küçük yaştaki M.D. ve E.D. ile İdris D, Gül K, Kemal D, Uğur K. ile Zara D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        4

        3 KİŞİ TUTUKLANDI

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İdris D, Kemal D. ve Uğur K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

        5

        Aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında dün çıkan kavgada, Barış K, Tülay K. ve eşi Tayfur K. keser ve bıçakla yaralanmıştı.

        6

        Yaralılar sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine götürülmüş, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

        7
        8
        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de zincirleme kaza! Anne ve oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
        İzmir'de zincirleme kaza! Anne ve oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
        DEM Parti'ye İmralı izni
        DEM Parti'ye İmralı izni
        Baykar, İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın alıyor
        Baykar, İtalyan havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın alıyor
        Narin Güran davası yarın devam edecek
        Narin Güran davası yarın devam edecek
        İsrail Kemal Advan Hastanesine baskın düzenledi
        İsrail Kemal Advan Hastanesine baskın düzenledi
        İmparator Doha'da atkıyı taktı!
        İmparator Doha'da atkıyı taktı!
        Danimarka Başbakanı savaşa hazırlanıyor
        Danimarka Başbakanı savaşa hazırlanıyor
        Medina'da sıcak gelişme!
        Medina'da sıcak gelişme!
        Arda Güler Samandıra'da!
        Arda Güler Samandıra'da!
        Hiçbir şey Güneş'e bu kadar yaklaşmamıştı!
        Hiçbir şey Güneş'e bu kadar yaklaşmamıştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        Ezeli rakiplerin Zalewski kapışması!
        OpenAI'dan 'kamu yararı' adımı
        OpenAI'dan 'kamu yararı' adımı
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        "Yiyecek hizmetleri fiyatlarındaki artış maliyet artışlarından çok daha yüksek"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2024'te ayrılanlar
        2024'te ayrılanlar
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        ÖTV muafiyetli araçlarda yerlilik şartı
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"
        Ahlak bekçileri iş başında! "Anonimlik saldırganlığı artırıyor"