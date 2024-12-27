Keserli, bıçaklı kavgada 3 tutuklama
Zonguldak'ta aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında keserli, bıçaklı kavga çıktı. 3 kişi yaralandı, 3 kişi tutuklandı. Adliyeye sevk edilme esnasında bir kişi "Yılbaşı hediyesi" diye bağırdı
Zonguldak'ta 3 kişinin keser ve bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3ü tutuklandı.
Şüphelilerden birisi dizi repliği ile "Yalanım varsa beni şuramdan vursunlar" derken diğeri de "Yılbaşı hediyesi" diye bağırdı.
Mithatpaşa Mahallesi Nizam Caddesinde dün çıkan kavgada keser ve bıçakla 1'i kadın 3 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan küçük yaştaki M.D. ve E.D. ile İdris D, Gül K, Kemal D, Uğur K. ile Zara D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İdris D, Kemal D. ve Uğur K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında dün çıkan kavgada, Barış K, Tülay K. ve eşi Tayfur K. keser ve bıçakla yaralanmıştı.
Yaralılar sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine götürülmüş, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.