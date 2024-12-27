Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
Ara transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 6 futbolcusuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Öte yandan İrfan Can Kahveci ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Osayi-Samuel ve Dusan Tadic ile de yeni sözleşme görüşmelerin, sürdürüyor.
Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Kadroyu güçlendirmek için yoğun bir planlama yapan sarı-lacivertliler, takıma yapılacak takviyelerin yanı sıra gönderilecek oyuncuları da netleştirmeye başladı.
Ocak ayı transfer döneminde en az üç yeni oyuncu kadroya katmayı planlayan Fenerbahçe, hem iç transferde hem de dış transferde hareketli günler geçiriyor.
Kulüp, iç transferde İrfan Can Kahveci ile anlaşmaya vardı. Aynı zamanda, performanslarıyla dikkat çeken Osayi-Samuel ve Dusan Tadic ile de yeni sözleşme görüşmeleri sürüyor.
Kadrosunda revizyona gitmeye hazırlanan Fenerbahçe’de, bu sezon yeterli forma şansı bulamayan ya da beklentilerin altında kalan bazı oyuncularla yolların ayrılması bekleniyor.
Gönderilmesi beklenen isimler arasında Cengiz Ünder, Samet Akaydin, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Serdar Aziz ve Burak Kapacak bulunuyor.
Özellikle Cengiz Ünder, bu sezon beklentilerin çok altında kalırken, Samet Akaydin ise kritik hatalarının ardından taraftarlarla yaşadığı gerginlikler nedeniyle ayrılık listesine dahil edildi.
Fenerbahçe yönetimi, yapılacak transferlerle şampiyonluk yarışında daha da iddialı bir konuma gelmek istiyor.
Teknik direktör Jose Mourinho’nun yönlendirmesiyle hazırlanan transfer planında, hem takımı güçlendirecek isimlerin hem de kadrodan ayrılacak oyuncuların belirlenmesi için titiz bir çalışma yürütülüyor.