Fatih Terim, Doha'da Al Shabab atkısını taktı!

"DÜNYANIN SAYILI LİGLERİNDEN BİRİ OLDULAR"

2034 FIFA Dünya Kupası'nın Suudi Arabistan'da düzenleneceğini hatırlatan Terim, "Baktığımız zaman dünyadaki çok önemli futbolcular ve teknik adamlar bu ligde yer alıyor. Ayrıca lig bayağı da seyredilir oldu. Dolayısıyla bir proje ve plan içerisinde devam ettiler. Şu anda da dünyanın sayılı liglerinden biri oldular, tebrik etmek lazım." ifadelerini kullandı.