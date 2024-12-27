46 yıldır aralıksız yazdığı günlükle, geçmişe ışık tutuyor

"OKUYUNCA GEÇMİŞİME DÖNÜYORUM"

Günlükler sayesinde kendisinin de geçmişe nostalji yaptığını ifade eden Karaçoban, "Bazen eski yazdıklarıma bakıp, geçmişime dönüyorum. Mesela annemle ilgili yazdıklarımı okuyunca sanki o yıla dönmüş gibi oluyorum. Geçmişten bugüne aldığım maaşları, harcamaları, her şeyi yazmışım. Bugün de olan biteni yazmaya devam ediyorum. Çocuklarım ve torunlarıma da bu alışkanlığı kazandırmak istedim ama bir türlü bunu başaramadım. Yıl bitiminde hemen ertesi yılın ajandasını bulmak için kitapçıları gezerim, temin etmeye çalışırım. Bir günü bile atlamak istemem" diye konuştu.