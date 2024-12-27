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        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'de patlayıcı fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden Muhammet Ergin ve Enes Kırmızı'nın ailelerini ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 15:28 Güncelleme: 27.12.2024 - 15:28
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ziyareti
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente geldi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçakla geldiği Balıkesir’de ilk olarak Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti. Erdoğan ardından Zağanos Paşa Camisi'ne geçerek cuma namazını kıldı.

        Erdoğan daha sonra, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle hayatını kaybeden Muhammet Ergin ve Enes Kırmızı'nın ailelerini ziyaret etti.

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        #Balıkesir
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