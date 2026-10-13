Borsa İstanbul'da halka açık olan 4 büyük kulüp 31 Haziran-31 Ağustos dönemini kapsayan üç aylık bilançosunu açıkladı. Bilanço rakamlarında her ne kadar toplam 108 milyar lira olan 4 kulübün toplam borcu kamuoyunda dikkat çekse de aslında bu borçların futbolcuların gelecek dönem alacakları gibi ticari borç olması dikkatlerden kaçıyor. Futbolcu alacaklarının karşılığında ise gelecek dönem gelirlerini de göz önünde bulundurmak lazım.

Önemli olan banka borcu rakamı ise aslında oldukça düşük. 4 büyük kulüp geçen yıllarda çoğunlukla sermaye artırımları ile küçük yatırımcıdan topladıkları para ile finansal borçlarını büyük oranda kapatınca sadece 7,8 milyar lira finansal borç yani banka borcu kaldı.

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REKOR FAİZ İLE BORÇLANDI

Borç konusunda en çok dikkat çeken nokta ise geçen yıl sermaye artırımı ve Florya projesinden gelen nakit ile Bankalar Birliği borçlarını sıfırlayan Galatasaray'ın yeni borçlanmaları. Galatasaray Sportif AŞ'nin üç aylık bilançosuna göre kulüp haziran-ağustos dönemini kapsayan 3 ayda yüzde 64 faiz ile 302 milyon liralık borç aldı. Bu faiz oranı Türkiye'nin yanı sıra bir dünya rekoruna da işaret ediyor. Merkez Bankası istatistiklerine göre şu anda ticari kredi faiz oranı ortalama yüzde 53, tüketici kredisi oranı bile yüzde 62 düzeyinde. Dünyada en yüksek politika faiz yüzde 59 ile Venezuela'da. Bir ihtimal ticari kredi faizi bu ülkede Galatasaray'ın aldığı kredi faizine yaklaşabilir.

Geçen yıl sermaye artırımları ve Florya projesinden gelen para ile Bankalar Birliği borcunu kapatan kulüp yeni aldığı 5 milyar liralık finansal borcun yaklaşık 2 milyar lirasını faktoring şirketlerinden bulmak zorunda kalınca yüksek faiz ödemek zorunda kaldı.

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FENERBAHÇE'NİN BANKA BORCU GÖRÜNMÜYOR ANCAK

Bilançolarda dikkat çeken bir başka önemli nokta Fenerbahçe'nin hiç finansal borcunun olmaması. Ancak kulüpler futbolcuların ve futbol kulübünün içinde olduğu Sportif AŞ ve dernek olarak iki ayrı yapı şeklinde yönetildiği için borcun dernek tarafında olabileceğini hatırlatalım. Fenerbahçe bilançosunda 1,5 milyar liralık futbolcu satış karı da ilginç detaylar arasında.

Neredeyse transfer dönemini kapsayan bilançolara göre kulüpler esas faaliyetleri olan futboldan 2.6 milyar lira zarar etti. Zararın 1.4 milyarı Trabzonspor'dan geldi. Ancak Trabzonspor'un kasasına 1,7 milyar lira futbolcu satış karı girince kulüp ilk 3 ayda net olarak 871 milyon lira kara geçmiş.

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Üç ayda 1,1 milyar lira zararda olan Beşiktaş da yüzde 9 dolar faizi ile borçlandı. 4 büyük kulüp 3 ayda 14,3 milyar lira hasılat elde ederken 13.7 milyar lira giderleri oldu. Elindeki toplam varlıklar açısından Galatasaray 52.7 milyar lira ile ilk sırada yer alırken ikinci 39 milyar lira ile Fenerbahçe oldu.