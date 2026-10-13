Fon Kurulu'nun 5. toplantısı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Kurulu'nun 5'inci toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Bulls ve Pardus'un yönetimindeki fonlara ilişkin tasfiye sürecinde gelinen aşama ele alındı. Süreç kapsamında bugüne kadar 43 bin 643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar TL ödeme yapıldığı bildirildi.

TASFİYE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Fonlarda kalan 34,1 milyar TL tutarındaki tasfiye işlemlerinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. Böylece toplam 45 bin 745 yatırımcıya yönelik 40,5 milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye süreci sonuçlandırılmış olacak.

YASAL DÜZENLEME MECLİS'E GELİYOR

Öte yandan, tasfiye sürecinin adil ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlayan kanun teklifinin 14 Ekim Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülmesi bekleniyor. Düzenlemeyle birlikte tasfiye işlemlerinin hukuki çerçevesinin güçlendirilmesi ve yatırımcıların haklarının korunması hedefleniyor.

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