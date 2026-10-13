Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.242,74 %0,76
        DOLAR 49,3670 %0,15
        EURO 55,3115 %0,49
        GRAM ALTIN 6.612,63 %-0,01
        BITCOIN 83.415,00 %0,51
        FAİZ 39,58 %0,33
        GÜMÜŞ GRAM 94,50 %-1,20
        GBP/TRY 65,4568 %0,43
        EUR/USD 1,1194 %0,35
        BRENT PETROL 105,64 %2,67
        ÇEYREK ALTIN 10.811,65 %-0,01
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fon Kurulu'nun 5. toplantısı gerçekleştirildi

        Fon Kurulu'nun 5. toplantısı gerçekleştirildi

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Fon Kurulu, tasfiye sürecinde gelinen son aşamayı değerlendirdi. Şimdiye kadar 43 bin 643 yatırımcıya 6,4 milyar TL ödeme yapılırken, toplam 40,5 milyar TL'lik ayni ve nakdi tasfiyenin hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 18:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fon Kurulu'nun 5. toplantısı gerçekleştirildi

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Kurulu'nun 5'inci toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Bulls ve Pardus'un yönetimindeki fonlara ilişkin tasfiye sürecinde gelinen aşama ele alındı. Süreç kapsamında bugüne kadar 43 bin 643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar TL ödeme yapıldığı bildirildi.

        TASFİYE SÜRECİ DEVAM EDİYOR

        Fonlarda kalan 34,1 milyar TL tutarındaki tasfiye işlemlerinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. Böylece toplam 45 bin 745 yatırımcıya yönelik 40,5 milyar TL tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye süreci sonuçlandırılmış olacak.

        YASAL DÜZENLEME MECLİS'E GELİYOR

        Öte yandan, tasfiye sürecinin adil ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlayan kanun teklifinin 14 Ekim Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülmesi bekleniyor. Düzenlemeyle birlikte tasfiye işlemlerinin hukuki çerçevesinin güçlendirilmesi ve yatırımcıların haklarının korunması hedefleniyor.

        REKLAM

        Ayrıntılar gelecek...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberle
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon Kurulu'nun 5. toplantısı gerçekleştirildi
        Fon Kurulu'nun 5. toplantısı gerçekleştirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Veliaht Prens'e telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Veliaht Prens'e telefon
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        Bugün Ne Oldu? 13 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Ekim 2026 haberleri
        Galatasaray'dan dünya rekoru
        Galatasaray'dan dünya rekoru
        Fotoğraftaki araç bile çalıntı çıktı!
        Fotoğraftaki araç bile çalıntı çıktı!
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu
        39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu
        AKOM saat vererek uyardı!
        AKOM saat vererek uyardı!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu!
        Leo'nun baba göbeği
        Leo'nun baba göbeği
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        Husilerin Suudi Arabistan saldırılarının sebebi ne?
        Husilerin Suudi Arabistan saldırılarının sebebi ne?
        "Palamutu tutalım ama az tutalım"
        "Palamutu tutalım ama az tutalım"
        Dört büyüklerin toplam borcu 108 milyar lirayı aştı
        Dört büyüklerin toplam borcu 108 milyar lirayı aştı
        Altın sert düşerken alımlarını hızlandırdı
        Altın sert düşerken alımlarını hızlandırdı
        "Türkiye yolundan dönmeyecektir"
        "Türkiye yolundan dönmeyecektir"
        O yoruma yanıt verdi
        O yoruma yanıt verdi
        'Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor