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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fotoğraftaki araç bile çalıntı çıktı!

        Fotoğraftaki araç bile çalıntı çıktı!

        İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen 120 milyon liralık araç dolandırıcılığı operasyonunda dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Şüphelilerden birinin yatak odasına astığı otomobil fotoğrafındaki aracın da çalıntı olduğu belirlendi. Ağır hasarlı araçların şasi ve motor numaralarını değiştirerek hacizli veya yakalamalı araçları piyasaya sürdükleri tespit edilen şebekenin, 61 ayrı araç üzerinden yaklaşık 120 milyon liralık haksız kazanç sağladığı değerlendirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin İstanbul, Çanakkale, Ordu ve Samsun'da düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı

        Giriş: 13 Ekim 2026 - 16:08 Güncelleme:
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        Fotoğraftaki araç bile çalıntı çıktı!
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        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı araçlara yönelik çalışma başlattı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre projeli olarak yürütülen çalışmalarda, araçların kimlik bilgilerini değiştirerek dolandırıcılık yaptığı belirlenen bir şebeke tespit edildi. Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi.

        ŞEBEKENİN YÖNTEMİ ORTAYA ÇIKARILDI

        Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada şebekenin çalışma yöntemi de ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin öncelikle kaza, yangın veya doğal afetler nedeniyle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçları belirlediği öğrenildi. Daha sonra bu araçların şasi ve motor numaralarını, yurt dışından veya piyasadan temin ettikleri hacizli ya da yakalamalı araçlara uyarlıyorlardı. Bu yöntemle araçların kimlik bilgilerini değiştiren şüphelilerin, piyasaya sürdükleri otomobilleri üçüncü kişilere sattıkları ve çok sayıda vatandaşı dolandırdıkları ortaya çıkarıldı.

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        61 ARAÇTAN 120 MİLYON LİRALIK VURGUN

        Soruşturmayı derinleştiren Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şebekenin bağlantılarını ve gerçekleştirdiği işlemleri tek tek araştırdı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin 61 ayrı araç üzerinden yaklaşık 120 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi. Elde edilen delillerin ardından şebekeye yönelik operasyon kararı alındı.

        4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13 Ekim 2026'da İstanbul merkezli Çanakkale, Ordu ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 61 ayrı olayla bağlantılı oldukları tespit edilen 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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        YATAK ODASINDAKİ FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ

        Operasyon sırasında şüphelilerden birinin yatak odasının duvarına astığı lüks otomobil fotoğrafı polis ekiplerinin dikkatini çekti. Fotoğraftaki aracın durumunu araştıran ekipler, otomobilin de çalıntı olduğunu belirledi. Böylece şüphelinin yatak odasına astığı fotoğraftaki aracın da soruşturmayla bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

        POMPALI TÜFEK VE 50 FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek ve 50 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüt üyeliği, nitelikli dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçları kapsamında işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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