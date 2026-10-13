Leonardo DiCaprio'nun baba göbeği
Sevgilisi Vittoria Ceretti ve arkadaşlarıyla Hawaii'de tatil yapan Leonardo DiCaprio'nun "baba göbeği"nin bir hayli büyüdüğü görüldü
Giriş: 13 Ekim 2026 - 17:27 Güncelleme:
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Leonardo DiCaprio, İtalyan sevgilisi Vittoria Ceretti ve birkaç arkadaşıyla Hawaii'de plaj keyfi yaptı.
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51 yaşındaki Amerikalı oyuncu, 28 yaşındaki model sevgilisiyle birlikte Pasifik Okyanusu'nda denize girerken görüntülendi.
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Son tatil görüntülerinde göbekli haliyle dikkat çeken DiCaprio'nun "baba göbeği"nin bir hayli büyüdüğü görüldü.
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DiCaprio'nun arkadaş grubunda, ünlü oyuncu Lukas Haas da vardı.
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DiCaprio, geçmiş yıllardaki tatillerinde aldığı kilolar ve denizden çıkarken basına göbekli fotoğraf vermemek için su seviyesini kollaması gibi eğlenceli anlarla, magazin basınında sık sık yer almıştı.
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Artık göbeğini sorun etmediği görülen ünlü oyuncu, kendini gizlemek için özel bir önlem almayı tercih etmiyor.
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