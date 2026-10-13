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        Haberler Dünyadan Leonardo DiCaprio'nun baba göbeği

        Leonardo DiCaprio'nun baba göbeği

        Sevgilisi Vittoria Ceretti ve arkadaşlarıyla Hawaii'de tatil yapan Leonardo DiCaprio'nun "baba göbeği"nin bir hayli büyüdüğü görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 17:27 Güncelleme:
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        Leonardo DiCaprio, İtalyan sevgilisi Vittoria Ceretti ve birkaç arkadaşıyla Hawaii'de plaj keyfi yaptı.

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        51 yaşındaki Amerikalı oyuncu, 28 yaşındaki model sevgilisiyle birlikte Pasifik Okyanusu'nda denize girerken görüntülendi.

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        Son tatil görüntülerinde göbekli haliyle dikkat çeken DiCaprio'nun "baba göbeği"nin bir hayli büyüdüğü görüldü.

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        DiCaprio'nun arkadaş grubunda, ünlü oyuncu Lukas Haas da vardı.

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        DiCaprio, geçmiş yıllardaki tatillerinde aldığı kilolar ve denizden çıkarken basına göbekli fotoğraf vermemek için su seviyesini kollaması gibi eğlenceli anlarla, magazin basınında sık sık yer almıştı.

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        Artık göbeğini sorun etmediği görülen ünlü oyuncu, kendini gizlemek için özel bir önlem almayı tercih etmiyor.

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        #Leonardo DiCaprio
        #göbek
        #tatil
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