Bugün Ne Oldu? 13 Ekim 2026 haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prens Selman'a telefon, TBMM'de Bahçeli - Kılıçdaroğlu görüşmesi, AKOM saat vererek uyardı, Dev randevu: Galatasaray - Barcelona

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SUUDİ VELİAHT PRENS'E TELEFON

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Selman'a Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında ve destekçisi olduğunu söyledi.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'DEN FON VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu. "Fon soruşturmasında kurumlar gerekeni yapıyor. Kurumlarımıza ve adalete güveniyoruz." diyen Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreci için de "Milletimizin özgür iradesi ile tesis edilmekte olan Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge girişimi, hasımları endişeye sürüklüyor. Türkiye'yi zayıflatma çabaları devreye sokulmaktadır. Peşinen söyleyelim, Türkiye yolundan Türk milleti kararından dönmeyecektir. Terörsüz Türkiye adımları ciddiyetle atılmaya devam edecek ve en kısa zamanda nihayete erdirilecektir. " dedi.

TBMM'DE BAHÇELİ - KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ

Ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ağırladı. Kılıçdaroğlu görüşmeye ilişkin "İki arkadaş olarak görüştük" dedi.

YENİ PARTİ LİDERİ ÖZEL: LİSTEYİ KENDİLERİ AÇIKLASIN

Meclis'te partisinin grup toplantısında kürsüye çıkan YENİ Parti lideri Özgür Özel'in gündeminde de fon soruşturması vardı. Özel, "Bir belge geldiği zaman milletvekillerimiz ortaya koysun. Bütün arkadaşlarımızın sonuna kadar arkasındayım. Yanılgı olmasını istemiyorlarsa o zaman o listeyi kendileri açıklasın" dedi.

39 İLDE YATIRIM DOLANDIRICILIĞI OPERASYONU

Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini, 159 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturmada şüphelilerin 6 milyar 656 milyon lirayı aşan para trafiğinin bulunduğu, 23 vatandaşın ise toplam 51 milyon 407 bin lira zarara uğratıldığı belirlendi.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

Hafta sonu sosyal medya düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni sosyal medya düzenlemesiyle 15-18 yaş grubundaki kullanıcıların canlı yayın açamayacağını, ekran kaydı alamayacağını ve bağımlılık oluşturan bazı özellikleri kullanamayacağını söyledi. Yaş doğrulamasının e-Devlet üzerinden yapılacağını belirten Göktaş, düzenlemenin 1 Kasım'da yürürlüğe gireceğini, 31 Mart 2027'ye kadar da uyum sürecinin uygulanacağını bildirdi.

ETİMESGUT BELEDİYESİ'NE OPERASYON: 25 GÖZALTI

Bugün sabah saatlerinde Ankara'da, Etimesgut Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

AKOM SAAT VEREREK UYARDI

Önemli bir uyarı var sırada... AKOM, İstanbul genelinde şiddetli fırtına ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Bugün aralıklarla görülecek yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı, çarşamba günü saat 9'dan itibaren ise kuvvetli fırtınayla birlikte aralıklı sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşması öngörülüyor.

İSRAİL BASINI: VELİAHT PRENS SELMAN NETANYAHU'YU REDDETTİ

Son günlerde Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki gerilim tırmanıyor... İsrail basınında yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Netanyahu, Yemen'deki Husilerle yaşanan çatışmaya dahil olmak istedi. Ancak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, İsrail ile kurulacak bir ittifakın ülke kamuoyunda olumsuz yankı uyandırabileceği gerekçesiyle bu talebi reddetti.

ELON MUSK'TAN ARA SEÇİM ÖNCESİ CUMHURİYETÇİLERE DEV BAĞIŞ

ABD'ye bakalım şimdi, çünkü ara seçime günler kaldı. Dünyanın en zengin ismi Elon Musk, 3 Kasım'da gerçekleşecek ara seçimler için en az 276 milyon dolar harcayarak Cumhuriyetçi Parti'nin en büyük destekçisi oldu. Musk, 2024 seçimlerinde de yaklaşık 288 milyon dolar bağış yaparak Cumhuriyetçilere en fazla siyasi bağış yapan isim olmuştu.

ALTIN SERT DÜŞERKEN ÇİN ALIMLARINI HIZLANDIRDI

Altın fiyatları yatırımcısının yakın takibinde. 23 aydır aralıksız altın alımı gerçekleştiren Çin Merkez Bankası, değerli metalin yüzde 8.5 değer kaybettiği eylül ayında da yaklaşık 23 ton altın alarak son üç yılın en yüksek aylık alımını yaptı. Çin'in 2026'nın ilk 8 ayında altın ithalatı ise 158.8 milyar dolarla rekor kırdı. Pekin'in dolara bağımlılığı azaltma hedefi ve Çinli yatırımcıların güvenli liman arayışı altın talebini destekliyor.

FRANSA'DA MARKETLERE SİBER SALDIRI

Öğrenci protestolarının devam ettiği Fransa'da market zincirlerini hedef alan siber saldırılarda soğutma sistemleri devre dışı kaldı. Bazı mağazalarda buzdolabı ve derin dondurucuların sıcaklığı 50 dereceye kadar yükselirken, gıdalar bozuldu ve yangınlar çıktı. Saldırıların Avrupa'da birden fazla ülkeyi etkilediği bildirildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEV RANDEVU: GALATASARAY - BARCELONA

Bu akşam İstanbul, Galatasaray - Barcelona karşılaşmasına ev sahipliği yapıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Galatasaray sahasında İspanyol devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray'da Singo; Barcelona'da ise Raphinha sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Bu arada Teknik direktör Okan Buruk da, Galatasaray'ın başında 150. galibiyetini hedefliyor.

DÖRT BÜYÜKLERİN TOPLAM BORCU 108 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Futbolumuzun dört büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un halka açık şirketlerinin toplam borcu, 108 milyar liranın üzerine çıktı. KAP'a gönderilen finansal durum raporlarından derlenen bilgilere göre Galatasaray, 34,82 milyar lirayla en yüksek borca sahip kulüp olurken, gelire oranla en yüksek borç 27,95 milyar lira Beşiktaş'ta. Bu borç Beşiktaş'ın yıllık gelirinin 2,28 katına denk geliyor.