Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.255,21 %0,86
        DOLAR 49,3678 %0,15
        EURO 55,2765 %0,42
        GRAM ALTIN 6.644,55 %0,48
        BITCOIN 83.201,00 %0,25
        FAİZ 39,57 %0,30
        GÜMÜŞ GRAM 95,91 %0,28
        GBP/TRY 65,4515 %0,42
        EUR/USD 1,1187 %0,29
        BRENT PETROL 102,91 %0,00
        ÇEYREK ALTIN 10.863,83 %0,48
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "Palamut tutalım ama az tutalım"

        "Palamut tutalım ama az tutalım"

        Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Aksoy, İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliğinin palamut avcılığına geçici ara verilmesi çağrısına ilişkin, "Palamutun yasaklanmasını biz hiçbir zaman istemeyiz. Biz halkımıza ucuz balık yedirmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Aksoy "Tutalım ama balıkçımıza, avcımıza şunu öneriyorum, az tutalım. Çok fazla tutup piyasaya fazla balık sunmak balık avcısı için çok iyi bir şey değil. Hem balığın değeri düşüyor hem de balık teknede eziliyor, bozuluyor" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 15:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Palamutu tutalım ama az tutalım"

        Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Aksoy, bu yıl denizlerde bol miktarda balık olduğunu söyledi.

        Bolluktan duyduğu mutluluğu dile getiren Aksoy, "Palamutun yasaklanmasını biz hiçbir zaman istemeyiz. Biz halkımıza ucuz balık yedirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şartlarımız zorlaştı. Personel maaşı var, mazot giderlerimiz çoğaldı ama biz çok balık tuttuğumuz zaman balık ucuz gidiyor. Her tekne günlük 3 bin, 5 bin kasa balık tutmasın." diye konuştu.

        Üç tanesi 100 liraya satılıyor
        Üç tanesi 100 liraya satılıyor

        Aksoy, palamuta av yasağı getirmenin doğru olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Palamut bir göç balığıdır. Devamlı denizin dibinde duran bir balık değil. Bugün yarın Gürcistan'a gitse, oradan dönüp içeri gelecek. Zaten kasım ayında tutması daha da zorlaşacak. Tutalım ama balıkçımıza, avcımıza şunu öneriyorum, az tutalım. Çok fazla tutup piyasaya fazla balık sunmak balık avcısı için çok iyi bir şey değil. Hem balığın değeri düşüyor hem de balık teknede eziliyor, bozuluyor. Az tutalım, piyasadaki dengeleri de sağlayalım. Vatandaş ucuz balık yemesin diye biz balığa yasak getiremeyiz. Bu iyi bir şey değil. Amaç vatandaşa pahalı balık yedirmek değil. Amaç dengeli balık tutmak, piyasanın talebini karşılamak."

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #palamut
        #av yasağı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM saat vererek uyardı!
        AKOM saat vererek uyardı!
        Husilerin Suudi Arabistan saldırılarının sebebi ne?
        Husilerin Suudi Arabistan saldırılarının sebebi ne?
        Dört büyüklerin toplam borcu 108 milyar lirayı aştı
        Dört büyüklerin toplam borcu 108 milyar lirayı aştı
        Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu!
        Altın sert düşerken alımlarını hızlandırdı
        Altın sert düşerken alımlarını hızlandırdı
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        İki arkadaşı yüksek gerilim ayırdı! O anlar kamerada...
        İki arkadaşı yüksek gerilim ayırdı! O anlar kamerada...
        "Türkiye yolundan dönmeyecektir"
        "Türkiye yolundan dönmeyecektir"
        O yoruma yanıt verdi
        O yoruma yanıt verdi
        Aileden "Yanlış tedavi" iddiası... 13 aylık bebeğin şüpheli ölümü!
        Aileden "Yanlış tedavi" iddiası... 13 aylık bebeğin şüpheli ölümü!
        Forex operasyonunda ortaya çıktı! Yalan makinesi ile işe alım!
        Forex operasyonunda ortaya çıktı! Yalan makinesi ile işe alım!
        Dana sucukta kanatlı eti çıktı
        Dana sucukta kanatlı eti çıktı
        Drift atarken ölüme neden oldu! Ceza yağdı!
        Drift atarken ölüme neden oldu! Ceza yağdı!
        'Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor
        "Netanyahu Husilere müdahale etmek istedi, Selman reddetti"
        "Netanyahu Husilere müdahale etmek istedi, Selman reddetti"
        A Milli Takım'da yeni hoca kim olacak?
        A Milli Takım'da yeni hoca kim olacak?
        Yeni modeller görücüye çıktı
        Yeni modeller görücüye çıktı
        Yangında çifte acı! Anne-oğul hayatını kaybetti!
        Yangında çifte acı! Anne-oğul hayatını kaybetti!
        Mehmet Ali Erbil'den 'cenaze' itirafı
        Mehmet Ali Erbil'den 'cenaze' itirafı
        Cani kocaya son sözü Yargıtay söyledi
        Cani kocaya son sözü Yargıtay söyledi