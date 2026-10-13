Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Aksoy, bu yıl denizlerde bol miktarda balık olduğunu söyledi.

Bolluktan duyduğu mutluluğu dile getiren Aksoy, "Palamutun yasaklanmasını biz hiçbir zaman istemeyiz. Biz halkımıza ucuz balık yedirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şartlarımız zorlaştı. Personel maaşı var, mazot giderlerimiz çoğaldı ama biz çok balık tuttuğumuz zaman balık ucuz gidiyor. Her tekne günlük 3 bin, 5 bin kasa balık tutmasın." diye konuştu.

Aksoy, palamuta av yasağı getirmenin doğru olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Palamut bir göç balığıdır. Devamlı denizin dibinde duran bir balık değil. Bugün yarın Gürcistan'a gitse, oradan dönüp içeri gelecek. Zaten kasım ayında tutması daha da zorlaşacak. Tutalım ama balıkçımıza, avcımıza şunu öneriyorum, az tutalım. Çok fazla tutup piyasaya fazla balık sunmak balık avcısı için çok iyi bir şey değil. Hem balığın değeri düşüyor hem de balık teknede eziliyor, bozuluyor. Az tutalım, piyasadaki dengeleri de sağlayalım. Vatandaş ucuz balık yemesin diye biz balığa yasak getiremeyiz. Bu iyi bir şey değil. Amaç vatandaşa pahalı balık yedirmek değil. Amaç dengeli balık tutmak, piyasanın talebini karşılamak."