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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Üç tanesi 100 liraya satılıyor

        Üç tanesi 100 liraya satılıyor

        Doğu Karadeniz'de 2005 yılından bu yana görülen en yoğun palamut akını yaşanırken, ağların dolması tezgahlardaki fiyatlara indirim olarak yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 08:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Üç tanesi 100 liraya satılıyor

        Doğu Karadeniz sularında son yılların en bereketli balıkçılık sezonu yaşanıyor. Ağlarını doldurarak limanlara dönen balıkçı tekneleri sayesinde tezgahlarda palamut bolluğu oluştu. Yaşanan bollukla birlikte balık fiyatları gerilerken, bu durum tüketiciye yansıdı.

        Palamut bereketinin görüldüğü noktalardan biri olan Rize'nin Pazar ilçesindeki balık tezgahlarında, ağırlığı 600 gramın üzerinde olan iri boy palamutların 3 tanesi 100 TL'den satılmaya başlandı. Uygun fiyatlar nedeniyle balıkçı tezgahlarında yoğunluk meydana geldi.

        Av sezonunun verimli geçmesiyle birlikte uzun süredir bu denli yoğun bir bolluk görmediklerini belirten balıkçı esnafı, fiyatların düşmesiyle satışların katlandığını dile getiriyor. Vatandaşlar ise hem sağlıklı hem de oldukça hesaplı olan palamuda yoğun ilgi gösteriyor.

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        #palamut
        #av sezonu
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