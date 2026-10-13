Avrupa'da namağlup Fenerbahçe, Aston Villa karşısında!
UEFA Şampiyonlar Ligi lig formatının ikinci haftasında Fenerbahçe deplasmanda İngiliz ekibi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek... İlk maçta Roma ile berabere kalan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek Avrupa'da namağlup serisini devam ettirmek istiyor. Fenerbahçe maç öncesi bu sezon çıktığı 7 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi... Kritik mücadele öncesi teknik direktör İsmail Kartal da muhtemel 11'ini belirledi...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İngiliz ekibi Aston Villa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Villa Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ile Jan Pozor yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonuna 18 yıl sonra elemelerden katılan Fenerbahçe, ilk maçında sahasında İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı.
Aston Villa ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Club Brugge'ü 3-2 mağlup etti.
ASTON VILLA İLE 4. RANDEVU
Fenerbahçe ile Aston Villa, 2026 yılında ikinci kez oynayacak. Geçtiğimiz sezonun ocak ayında iki takım İstanbul'da karşılaşırken, bordo-mavililer sahadan 1-0 galip ayrıldı. İki ekip ilk olarak 1977-1978 sezonunda o dönemki adıyla UEFA Kupası 1. Tur'da eşleşti. İngiliz ekibi iki maçı da kazanarak üst tura yükseldi. Sarı-lacivertliler, Aston Villa ile yarın 4. kez rakip olacak.
AVRUPA KUPALARINDA 308. MAÇ
Fenerbahçe, yarın oynayacağı mücadeleyle birlikte Avrupa kupalarında 308. maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 122 galibiyet alırken, 68 maçta da berabere kaldı, 117 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, rakip filelere 418 gol gönderirken, kalesinde 427 gol gördü.
DEVLER LİGİ'NDE 42. MÜSABAKA
Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 41 maç oynadı. Kanarya, bu karşılaşmalarda 11 galibiyet alırken, 7 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte ağları 43 kez sarsan Fenerbahçe, 71 gole engel olamadı.
İNGİLİZ TAKIMLARIYLA 24. KEZ KARŞILAŞACAK
Fenerbahçe, bugüne kadar İngiltere temsilcileri ile 23 kez kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler en fazla 7 kezle Manchester United'a rakip oldu. Arsenal ile 6 maç yapan Kanarya; Aston Villa ile 3, Manchester City, Chelsea, Nottingham Forest ile ikişer, Newcastle United ile de 1 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler geride kalan 23 mücadelede 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.
UNAI EMERY, 4. KEZ F.BAHÇE'YE RAKİP
İspanyol teknik adam, kariyerinde Fenerbahçe ile 4. kez karşılaşacak. Emery, Spartak Moskova'nın başında 2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda sarı-lacivertlilere rakip oldu. Evindeki ilk maçı 2-1 kazanan Rus ekibi, 29 Ağustos 2012'de Kadıköy'de oynanan maçta 1-1'lik beraberlik alarak gruplara kaldı. Söz konusu sezonun kasım ayında takımdan ayrılan Emery, 14 yıl sonra (22.01.2026) bir kez daha Fenerbahçe'yle eşleşti ve Aston Villa ile galibiyete uzandı.
F.BAHÇE'DE TEK EKSİK MERT MÜLDÜR
Fenerbahçe, Aston Villa deplasmanında tek oyuncusundan faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli oyuncu Mert Müldür, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında muhtemel ilk 11'i ise şöyle:
EDERSON
SEMEDO
SKRINIAR
NATHAN AKE
ARCHIE BROWN
KANTE
GUENDOUZI
GREENWOOD
ASENSIO
KEREM