İNGİLİZ TAKIMLARIYLA 24. KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe, bugüne kadar İngiltere temsilcileri ile 23 kez kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler en fazla 7 kezle Manchester United'a rakip oldu. Arsenal ile 6 maç yapan Kanarya; Aston Villa ile 3, Manchester City, Chelsea, Nottingham Forest ile ikişer, Newcastle United ile de 1 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler geride kalan 23 mücadelede 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı.