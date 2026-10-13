Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması: Daha çok sahada kalıp kendimi geliştirebilirim!

        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması: Daha çok sahada kalıp kendimi geliştirebilirim!

        Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, A Milli Takım iddialarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 18:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın ayrılığı sonrası teknik direktör adayları arasında yer alan Arda Turan açıklamalarda bulundu.

        2

        Shakhtar Donetsk'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde AEK'e karşı oynayacağı mücadelenin öncesinde konuşan genç teknik adam A Milli Takım'la ilgili de ilk kez konuştu.

        3

        "BU TEVECCÜH İÇİN SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUM"

        İlk olarak taraftarların desteğine teşekkür eden Arda Turan, "Uzun zaman sonra ismimin üstünde insanların birleştiğini görmek heyecan verici. Bu teveccüh için sonsuz teşekkür ediyorum" sözlerini sarf etti.

        4

        "DAHA ÇOK SAHADA KALIP KENDİMİ GELİŞTİREBİLİRİM"

        Yurt dışında görev yapmanın daha faydalı olacağını belirten genç teknik adam, "Ama belki de ben genç bir teknik direktör olarak daha çok sahada kalıp, genç yaşında daha çok kendimi geliştirip ülkemin bayrağının olmadığı yerlerde daha iyi devam ettirebilirim" ifadelerini kullandı.

        5

        "SHAKHTAR'IN HAYALLERİNE SADAKATLE BAĞLIYIM"

        Shakhtar Donetsk'te kalacağını aktaran Arda Turan, "En çok üzüldüğüm şeylerden biri ikna edilmek isteniyormuşum gibi' lanse edilmesi... Bir Türk vatandaşı olarak böyle bir ikna durumu yok ve bu beni rahatsız ediyor. Bu teklifler insanın hayal edebileceği tekliflerdir ama bazen hayaller insanın kendisinden daha iyi bilir zamanlamayı. O yüzden Shakhtar'ın hayallerine ve en çok da söz verdiğim oyuncularıma sonsuz bir sadakatle bağlıyım" dedi.

        6
        ÖNERİLEN VİDEO
        #arda turan
        #Milli Takım
        #Teknik Direktör
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon Kurulu'nun 5. toplantısı gerçekleştirildi
        Fon Kurulu'nun 5. toplantısı gerçekleştirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Veliaht Prens'e telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Veliaht Prens'e telefon
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        Bugün Ne Oldu? 13 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Ekim 2026 haberleri
        Galatasaray'dan dünya rekoru
        Galatasaray'dan dünya rekoru
        Fotoğraftaki araç bile çalıntı çıktı!
        Fotoğraftaki araç bile çalıntı çıktı!
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu
        39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu
        AKOM saat vererek uyardı!
        AKOM saat vererek uyardı!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu!
        Leo'nun baba göbeği
        Leo'nun baba göbeği
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        Husilerin Suudi Arabistan saldırılarının sebebi ne?
        Husilerin Suudi Arabistan saldırılarının sebebi ne?
        "Palamutu tutalım ama az tutalım"
        "Palamutu tutalım ama az tutalım"
        Dört büyüklerin toplam borcu 108 milyar lirayı aştı
        Dört büyüklerin toplam borcu 108 milyar lirayı aştı
        Altın sert düşerken alımlarını hızlandırdı
        Altın sert düşerken alımlarını hızlandırdı
        "Türkiye yolundan dönmeyecektir"
        "Türkiye yolundan dönmeyecektir"
        O yoruma yanıt verdi
        O yoruma yanıt verdi
        'Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor