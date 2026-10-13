Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması: Daha çok sahada kalıp kendimi geliştirebilirim!

"SHAKHTAR'IN HAYALLERİNE SADAKATLE BAĞLIYIM"

Shakhtar Donetsk'te kalacağını aktaran Arda Turan, "En çok üzüldüğüm şeylerden biri ikna edilmek isteniyormuşum gibi' lanse edilmesi... Bir Türk vatandaşı olarak böyle bir ikna durumu yok ve bu beni rahatsız ediyor. Bu teklifler insanın hayal edebileceği tekliflerdir ama bazen hayaller insanın kendisinden daha iyi bilir zamanlamayı. O yüzden Shakhtar'ın hayallerine ve en çok da söz verdiğim oyuncularıma sonsuz bir sadakatle bağlıyım" dedi.