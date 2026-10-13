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        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Veliaht Prens'e telefon

        Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Veliaht Prens'e telefon

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Selman'a Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında ve destekçisi olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 15:31 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Veliaht Prens'e telefon

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü.

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        Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı.

        Erdoğan, görüşmede, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadı, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

        Erdoğan, Selman'a, "Türkiye, Suudi Arabistan'ın yanında durmaya devam edecek. Bu sınama aşılacak" mesajını iletti.

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        #son dakika
        #Erdoğan
        #Prens Selman
        #suudi arabistan
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