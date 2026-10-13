Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.254,82 %0,86
        DOLAR 49,3678 %0,15
        EURO 55,2659 %0,40
        GRAM ALTIN 6.640,13 %0,41
        BITCOIN 83.288,00 %0,36
        FAİZ 39,57 %0,30
        GÜMÜŞ GRAM 95,91 %0,28
        GBP/TRY 65,4273 %0,38
        EUR/USD 1,1186 %0,28
        BRENT PETROL 102,91 %0,00
        ÇEYREK ALTIN 10.856,60 %0,41
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dört büyüklerin toplam borcu 108 milyar lirayı aştı

        Dört büyüklerin toplam borcu 108 milyar lirayı aştı

        Türk futbolunun dört büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un halka açık şirketlerinin toplam borcu, 108 milyar liranın üzerine çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 12:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Dört büyüklerin toplam borcu 108 milyar lirayı aştı

        Kulüp şirketlerince Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen finansal durum raporlarından derlenen bilgilere göre Galatasaray, 34,82 milyar lirayla en yüksek borca sahip kulüp oldu.

        Sarı-kırmızılıları 31,1 milyar lirayla Fenerbahçe, 27,95 milyar lirayla Beşiktaş ve 14,23 milyar lirayla Trabzonspor izledi.

        Dört büyük kulübün toplam borçlarının önemli bölümünü ticari borçlar ve gelecek dönemlere ait loca, kombine, sponsorluk, reklam vb. gelirlerin peşin tahsilatı oluşturuyor.

        Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, Fenerbahçe Futbol AŞ, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ ve Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ adıyla borsada işlem gören dört kulübün futbol şirketlerinde, toplam borç ve borç kalemleri şöyle:

        REKLAM
        Borç kalemi (milyar TL) BJK FB GS TS TOPLAM
        Ticari borçlar (bonservis, menajerlik vb.) 9,77 13,45 16,07 4,56 43,85
        Gelecek dönemlere ait peşin tahsilatlar 8,05 9,18 8,66 3,59 29,49
        Çalışanlara, kamuya vb. borçlar 4,77 1,65 3,61 2,77 12,79
        Finansal borçlar (kredi vb.) 2,64 - 5,03 - 7,68
        Ödenecek kira bedelleri 0,84 6,35 0,12 0,21 7,52
        Diğer borçlar (ilişkili taraflar, üçüncü kişiler vb.) 1,67 0,03 1,15 2,9 5,76
        Karşılıklar 0,21 0,43 0,17 0,21 1,02
        TOPLAM 27,95 31,1 34,82 14,23 108,1

        Gelire oranla en yüksek borç Beşiktaş'ta

        Kulüplerin toplam borçları, 2025-2026 sezonuna ait enflasyon düzeltmesi yapılmış yıllık gelirleriyle (hasılat ve yatırım faaliyetleri geliri) karşılaştırıldığında, gelirine oranla en yüksek borca sahip kulüp Beşiktaş oldu.

        REKLAM

        Siyah-beyazlıların 27,95 milyar liralık toplam borcu, 12,24 milyar liralık yıllık gelirinin 2,28 katına denk geliyor.

        Beşiktaş'ı 2,15'lik oranla Trabzonspor takip ediyor. Bordo-mavililerin 14,23 milyar liralık borcu, 6,62 milyar liralık gelirinin iki katını aşmış durumda.

        Fenerbahçe'nin 31,1 milyar liralık borcu, 17,23 milyar liralık gelirinin 1,8 katına tekabül ediyor.

        En yüksek toplam borca sahip Galatasaray ise 21,75 milyar liralık gelirle dört kulüp arasında en düşük borç/gelir oranına sahip kulüp oldu. Sarı-kırmızılıların toplam borcu, yıllık gelirlerinin 1,6 katı seviyesinde.

        Dört kulübün borçlarının yıllık gelirlerine oranı şöyle:

        REKLAM
        Kulüp 2025-26 Geliri (milyar TL) Toplam borç (milyar TL) Borç / gelir
        Beşiktaş 12,24 27,95 2,28x
        Trabzonspor 6,62 14,23 2,15x
        Fenerbahçe 17,23 31,1 1,8x
        Galatasaray 21,75 34,82 1,6x
        TOPLAM 57,84 108,1 1,87x

        Not: Karşılaştırmada kulüplerin 31 Ağustos 2026 tarihli konsolide bilançolarındaki toplam yükümlülükleri ile 2025-2026 sezonuna ait hasılat ve yatırım faaliyetlerinden gelirler toplamı kullanıldı. Gelirler enflasyon düzeltmesiyle aynı tarihin satın alma gücüne uyarlandı.

        Gelecek dönemlerin futbolcu ücretleri borç hesabında yok

        Dört büyük kulübün 108,1 milyar liralık toplam yükümlülüğü, gelecekte yapacakları tüm ödemeleri kapsamıyor.

        REKLAM

        Kulüplerin futbolcu ve teknik kadroyla yaptıkları sözleşmeler gereği, 31 Ağustos 2026 tarihinden sonraki dönemlerde ödeyecekleri garanti ücretlerin henüz borç olarak kaydedilmeyen kısmı, bu tutara dahil değildir.

        Buna karşılık, aynı tarih itibarıyla ödenmesi gereken ancak henüz ödenmeyen futbolcu ve teknik kadro ücretleri, kulüplerin mevcut borçları arasında yer almaktadır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #borç
        #süper lig
        #beşiktaş
        #fenerbahçe
        #galatasaray
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM saat vererek uyardı!
        AKOM saat vererek uyardı!
        Dört büyüklerin toplam borcu 108 milyar lirayı aştı
        Dört büyüklerin toplam borcu 108 milyar lirayı aştı
        "Türkiye yolundan dönmeyecektir"
        "Türkiye yolundan dönmeyecektir"
        Altın sert düşerken alımlarını hızlandırdı
        Altın sert düşerken alımlarını hızlandırdı
        Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu!
        Dana sucukta kanatlı eti çıktı
        Dana sucukta kanatlı eti çıktı
        'Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor
        'Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        "Netanyahu Husilere müdahale etmek istedi, Selman reddetti"
        "Netanyahu Husilere müdahale etmek istedi, Selman reddetti"
        A Milli Takım'da yeni hoca kim olacak?
        A Milli Takım'da yeni hoca kim olacak?
        Yeni modeller görücüye çıktı
        Yeni modeller görücüye çıktı
        15-18 yaş canlı yayın açamayacak
        15-18 yaş canlı yayın açamayacak
        Yangında çifte acı! Anne-oğul hayatını kaybetti!
        Yangında çifte acı! Anne-oğul hayatını kaybetti!
        Elon Musk'tan Cumhuriyetçilere dev bağış
        Elon Musk'tan Cumhuriyetçilere dev bağış
        Pancar tarlasında katliam: 4 ölü
        Pancar tarlasında katliam: 4 ölü
        Mehmet Ali Erbil'den 'cenaze' itirafı
        Mehmet Ali Erbil'den 'cenaze' itirafı
        Cani kocaya son sözü Yargıtay söyledi
        Cani kocaya son sözü Yargıtay söyledi
        Rol arkadaşları yasta
        Rol arkadaşları yasta
        Üç tanesi 100 liraya satılıyor
        Üç tanesi 100 liraya satılıyor
        Kapıda bekleyen büyük tehlike
        Kapıda bekleyen büyük tehlike