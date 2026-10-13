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        Haberler Gündem Yargı Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tanık olarak ifade veren Aksu: Enver Altaylı, Osman Sınav’ı tehdit ettirdi

        Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tanık olarak ifade veren Aksu: Enver Altaylı, Osman Sınav’ı tehdit ettirdi

        Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada tanık olarak ifade veren Osman Aksu, yönetmen Osman Sınav'ın, Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Aksu, Sınav'dan dizinin formatını değiştirmesinin ya da projeyi bırakmasının istendiğini iddia etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 16:14 Güncelleme:
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        "Altaylı, Sınav'ı tehdit ettirdi"

        Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada tanık olarak ifade veren Osman Aksu, Osman Sınav’ın 2004’te Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini öne sürerek, kendisinden “Ya dizinin formatını değiştir ya da diziyi bırak” denildiğini anlattı.

        KURTLAR VADİSİ TEHDİDİ İDDİASI

        Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisi de mercek altına alınmıştı. Dosyada tanık sıfatıyla ifade veren Osman Aksu, dizinin yapımcısı ve ilk yönetmeni Osman Sınav'ın, Enver Altaylı tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

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        Aksu, Sınav'ın kendisine anlattıklarını Habertürk'e aktardı.

        “YA DİZİYİ DEĞİŞTİR YA DA BIRAK”

        Osman Aksu, Osman Sınav'ın Enver Altaylı tarafından tehdit ettirildiğini iddia ederek, “Dizinin formatını değiştireceksin” dediklerini, kendisinin de “Asla dizinin formatını değiştirmem” yanıtını vermesi üzerine, “O zaman diziyi bırakacaksın” denildiğini anlattı.

        Aksu, olayın 2004 yılının temmuz veya ağustos ayında yaşandığını belirterek, o dönemde Avcılar'daki bir dernekte yaşananları şöyle anlattı:

        “2004'ün temmuz veya ağustos ayıydı. Tahsin Sefa diye bir arkadaşım var, onu ziyarete gitmiştim. Biz muhabbet ederken odasına bir genç girdi. ‘Ağabey,’ dedi, ‘Osman Sınav geldi.’”

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        Aksu, derneğin başkanı Tahsin Sefa ile Osman Sınav'ın bir araya geldiğini belirterek, Sefa'nın Sınav'a, “Ağabey, moralsiz gibisin, rahatsız mısın?” diye sorduğunu aktardı.

        “Muhabbet ederken Tahsin Bey, Osman Sınav’a, “Ağabey, moralsiz gibisin, rahatsız mısın?” dedi. Tahsin Bey, “Biraz yalnız görüşelim.” deyince ben kalktım ama Tahsin Bey bırakmadı. Sonra, “Nedir?” diye sorunca Osman Sınav da doğrudan Enver Altaylı tarafından tehdit ettirildiğini, dizinin formatını değiştirmesinin istendiğini anlattı.”

        Aksu, Sınav'ın dizinin formatını değiştirmesinin istendiğini belirterek, aralarında geçen konuşmayı şöyle aktardı:

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        “Senin Enver Altaylı'yla işin ne, ne işin olur?” dedi. “Dizinin formatını değiştirmemi istiyorlar. ‘Ya diziyi devredeceksin ve ayrılacaksın ya da formatını değiştireceksin’ dediler.”

        “SEN DİZİDEN AYRIL”

        Osman Aksu, Tahsin Sefa'nın da Osman Sınav'a, “Senin hâlin vaktin yerinde, durumun iyi. Bunlar seni sıkıntıya sokarlar. Sen diziden ayrıl, eğer formatını değiştirmeyeceksen” dediğini aktardı.

        Sınav'ın ise “Ben bir düşüneyim” yanıtını verdiğini belirten Aksu, sonrasında yaşananları bilmediğini ifade etti.

        2004'TE DİZİDEN AYRILDI

        Osman Sınav, 2004 yılında Kurtlar Vadisi dizisinden ayrıldı. Dizi, 2007 yılında “Kurtlar Vadisi Pusu” adıyla yeniden ekranlara döndü.

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        Kurtlar Vadisi Pusu'da, Kaşif Kozinoğlu'na benzerliğiyle dikkat çeken Kaşifoğlu karakteri, mezar taşları ve araç plakaları gibi bazı ayrıntılar soruşturma kapsamında gündeme geldi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, dizinin incelenmesine karar verdi.

        Osman Aksu, televizyonda konuşulanları izlerken geçmişteki görüşmeyi hatırladığını belirterek, “Televizyonda bunlar konuşulurken kafamda böyle bir şey oluşmuştu. Böyle demişti Osman Sınav, böyle hatırlıyorum” dedi.

        DİZİ BİLİRKİŞİ HEYETİ TARAFINDAN İNCELENİYOR

        Osman Aksu da tanık sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Kurtlar Vadisi Pusu'nun yapımcı ve senaristleri Şaşmaz kardeşler de Kozinoğlu soruşturması kapsamında “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdi. Şaşmaz kardeşlerin ifadelerinde, dizideki olay ve karakterlerin kurgu olduğunu belirttikleri aktarıldı.

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        Soruşturma kapsamında şimdi bilirkişi heyeti, diziyi inceleyerek “FETÖ” izleri olup olmadığını araştırıyor.

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        #kaşif kozinoğlu
        #Osman Sınav
        #enver altaylı
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