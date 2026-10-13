Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum

ABD Başkanı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Türkiye'yi Yemen'e yönelik yanıta katılmaya mı davet ediyorsunuz?" şeklindeki soruya cevap veren Trump, "Bunu yapabilirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim harika bir dostum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Husilerin çok kötü davrandığını söyleyen ABD Başkanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir görüşme yaptığını dile getirdi.

Trump, İran konusunda ise bir karar vereceğini belirtti.

Öte yandan, İsrail'de yapılacak seçimlere dair konuşan Trump, "İsrail seçimleri hakkında henüz hiç düşünmedik. Bir şeyler yapıyor olabilirim." dedi.

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ABD Başkanı ayrıca, Ukrayna'ya verdikleri istihbarat desteğinin devam ettiğini söyledi.