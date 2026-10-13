Altının ons fiyatı, 2026'da tarihi zirveleri gördükten sonra yaşanan geri çekilmeyle yılbaşındaki seviyesinin altına indi. Ocak ayında 5 bin 400 doların üzerine çıkarak rekor kıran altının onsu, eylül ayında yüzde 8,5 gerileyerek 4 bin 176 dolara kadar düştü. Bugün itibarıyla 4 bin 193 dolar civarında işlem gören değerli metal, yılbaşına göre yaklaşık yüzde 2,7 ekside bulunuyor.

Buna karşın merkez bankalarının alımları ve Çin başta olmak üzere güvenli liman talebi, altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Çin Merkez Bankası (PBOC), altın alımlarını 23 aydır aralıksız sürdürüyor. Döviz rezervlerini çeşitlendirme ve ABD dolarına bağımlılığı azaltma stratejisinin parçası olarak değerlendirilen alımlar, Çinli hanehalkı ve şirketlerin artan altın talebiyle de destekleniyor.

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Çin Devlet Döviz İdaresi verilerine göre banka, eylül ayında yaklaşık 23 ton altın satın aldı. Böylece aylık alımlar yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu alım serisi, 2015'ten bu yana kaydedilen en uzun kesintisiz altın alım dönemi oldu.

İTHALAT 158.8 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Çin'in altın ithalatında da dikkat çekici bir artış yaşandı. Gümrük verilerine göre ülke, 2026'nın ilk 8 ayında 1.000 tondan fazla altın ithal ederek bu alımlar için 158.8 milyar dolar harcadı.

Böylece Çin'in yılın ilk 8 ayındaki altın ithalatı, 2025 yılının tamamında kaydedilen 96.5 milyar dolarlık ve 886 tonluk ithalatı geride bıraktı.

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CNBC'ye konuyu değerlendiren State Street Investment Management Altın Stratejisi Başkanı Aakash Doshi, Çin'de tüketici kaynaklı altın ithalatının yılın ilk 8 ayında rekor seviyeye ulaştığını belirtti. Çin'deki yerel altın fiyatlarında görülen primlerin de kış aylarına yönelik mevsimsel talebin güçlendiğine işaret ettiğini ifade etti.

DOLAR BAĞIMLILIĞINI AZALTMA HEDEFİ

Julius Baer analisti Carsten Menke'ye göre Çin'in altın alımlarının arkasındaki temel nedenlerden biri, ABD dolarına ve ABD Hazine tahvillerine bağımlılığı azaltma isteği. ABD Hazine verilerine göre Çin'in ABD Hazine tahvili varlıkları temmuz ayında 618 milyar dolara gerileyerek 18 yılın en düşük seviyesine indi.

ÇİNLİ YATIRIMCI İÇİN ALTIN ALTERNATİFİ ÖNE ÇIKIYOR

Çin'de hanehalklarının altın talebi de giderek artıyor. Bunda yatırım alternatiflerinin sınırlı olmasının etkili olduğu belirtiliyor. Gayrimenkul piyasasında yıllardır süren durgunluk konut yatırımlarına yönelik iştahı azaltmış durumda.

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Hisse senedi piyasasındaki görünüm de altına yönelimi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Çin'in CSI 300 endeksi yıl genelinde yaklaşık yüzde 8 geriledi.

Öte yandan Çin'de kredi talebinin zayıf seyretmesi, mevduat ve tahvil getirilerini baskılıyor. Ülkenin bir yıllık devlet tahvili faizi yaklaşık yüzde 1.2 seviyesinde bulunuyor.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre Çin, ağustos itibarıyla 2 bin 387 ton altın rezerviyle dünyanın en fazla altın tutan beşinci ülkesi konumunda bulunuyor. Çin'in rezervi, ilk sırada yer alan ABD'nin altın varlıklarının üçte birinden daha az.