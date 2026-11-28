MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bu akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

ÇATI UÇMASI VE AĞAÇ DEVRİLMESİNE DİKKAT

Açıklamada, "Marmara ve Kuzey Ege’de görülecek rüzgarın; bu akşam saatlerinden 1 Aralık 2026 Salı günü öğle saatlerine kadar Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey yönlerden fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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14 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

MGM'nin hava tahmin haritasında ise Marmara ve Ege bölgelerindeki 14 il için "sarı" alarm verildi. İşte "sarı" alarm verilerek uyarıda bulunulan kentlerimiz: "İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova."

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği, gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, kentte havanın parçalı ve çok bulutlu, gece ilk saatlerden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Yağışların Karadeniz kıyı kesimlerinde, Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de kuvvetli olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, "İlimiz genelinde rüzgarın, bu akşam saatlerinden 1 Aralık Salı günü öğle saatlerine kadar kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, kuvvetli yağış ve fırtınanın oluşturabileceği sel, ani sel, su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.