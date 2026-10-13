Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'de 7. hafta geride kalırken, Galatasaray 16 puanla zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılıları sırasıyla Beşiktaş ve Amed SF izlerken; Fenerbahçe ve Trabzonspor da haftayı galibiyetle tamamlayarak takiplerini sürdürdü. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...
Trendyol Süper Lig'de 7 hafta geride kaldı. Galatasaray 16 puanla zirvede yer alırken; Beşiktaş 15 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Amed Sportif Faaliyetler ise 14 puanla 3. sırada konumlandı.
Haftayı kayıpsız geçen Fenerbahçe 13 puanla 4; Trabzonspor ise yine 13 puanla 5. sırada yer aldı.
Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da açıklandı.
İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...
18- EYÜPSPOR: 17 PUAN
17- GAZİANTEP FK: 33 PUAN
16- GÖZTEPE: 36 PUAN
15- SAMSUNSPOR: 36 PUAN
14- GENÇLERBİRLİĞİ: 37 PUAN
13- ERZURUMSPOR FK: 39 PUAN
12- KONYASPOR: 40 PUAN
11- ÇAYKUR RİZESPOR: 42 PUAN
10- ALANYASPOR: 42 PUAN
9- KOCAELİSPOR: 44 PUAN
8- KASIMPAŞA: 46 PUAN
7- AMED SF: 47 PUAN
6- BAŞAKŞEHİR: 48 PUAN
5- ÇORUM FK: 48 PUAN
4- TRABZONSPOR: 65 PUAN
Şampiyonluk şansı: %4.4
Geçen hafta: %4.1
3- BEŞİKTAŞ: 72 PUAN
Şampiyonluk şansı: %15.4
Geçen hafta: %16.9
2- FENERBAHÇE: 76 PUAN
Şampiyonluk şansı: %27.1
Geçen hafta: %25.6