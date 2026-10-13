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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'de 7. hafta geride kalırken, Galatasaray 16 puanla zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılıları sırasıyla Beşiktaş ve Amed SF izlerken; Fenerbahçe ve Trabzonspor da haftayı galibiyetle tamamlayarak takiplerini sürdürdü. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 16:21 Güncelleme:
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        1

        Trendyol Süper Lig'de 7 hafta geride kaldı. Galatasaray 16 puanla zirvede yer alırken; Beşiktaş 15 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Amed Sportif Faaliyetler ise 14 puanla 3. sırada konumlandı.

        2

        Haftayı kayıpsız geçen Fenerbahçe 13 puanla 4; Trabzonspor ise yine 13 puanla 5. sırada yer aldı.

        3

        Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da açıklandı.

        4

        İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...

        5

        18- EYÜPSPOR: 17 PUAN

        6

        17- GAZİANTEP FK: 33 PUAN

        7

        16- GÖZTEPE: 36 PUAN

        8

        15- SAMSUNSPOR: 36 PUAN

        9

        14- GENÇLERBİRLİĞİ: 37 PUAN

        10

        13- ERZURUMSPOR FK: 39 PUAN

        11

        12- KONYASPOR: 40 PUAN

        12

        11- ÇAYKUR RİZESPOR: 42 PUAN

        13

        10- ALANYASPOR: 42 PUAN

        14

        9- KOCAELİSPOR: 44 PUAN

        15

        8- KASIMPAŞA: 46 PUAN

        16

        7- AMED SF: 47 PUAN

        17

        6- BAŞAKŞEHİR: 48 PUAN

        18

        5- ÇORUM FK: 48 PUAN

        19

        4- TRABZONSPOR: 65 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %4.4
        Geçen hafta: %4.1

        20

        3- BEŞİKTAŞ: 72 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %15.4
        Geçen hafta: %16.9

        21

        2- FENERBAHÇE: 76 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %27.1
        Geçen hafta: %25.6

        22

        1- GALATASARAY: 80 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %52.8
        Geçen hafta: %52.7

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        #beşiktaş
        #trabzonspor
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